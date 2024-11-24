Парма – Аталанта – 1:3. Новый лидер Серии А. Видео голов и обзор

23 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между «Пармой» и «Аталантой».

Игра прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме.

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За хозяев голом отметился Маттео Канселлери. Гости ответили голами Адемолы Лукмана, Матео Ретеги и Эдерсона, также Лукман отметился забитым голом на 9-й минуте, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

В турнирной таблице «Аталанта» с 28 очками занимает первое место. «Парма», имея в своем активе 12 очков, занимает 13-ю позицию.

Серия А. 13-й тур. 23 ноября

Парма – Аталанта – 1:3

Голы: Кансельери, 49 – Ретеги, 4, Эдерсон, 39, Лукман, 75

Видео голов и обзор матча