Парма – Аталанта – 1:3. Новый лидер Серии А. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А
23 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между «Пармой» и «Аталантой».
Игра прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
За хозяев голом отметился Маттео Канселлери. Гости ответили голами Адемолы Лукмана, Матео Ретеги и Эдерсона, также Лукман отметился забитым голом на 9-й минуте, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.
В турнирной таблице «Аталанта» с 28 очками занимает первое место. «Парма», имея в своем активе 12 очков, занимает 13-ю позицию.
Серия А. 13-й тур. 23 ноября
Парма – Аталанта – 1:3
Голы: Кансельери, 49 – Ретеги, 4, Эдерсон, 39, Лукман, 75
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Шулянский не может уехать из Украины
Пабло Торре не устраивает нынешнее количество игровой практики в стане «блаугранас»