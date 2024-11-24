Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парма – Аталанта – 1:3. Новый лидер Серии А. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Парма
23.11.2024 21:45 – FT 1 : 3
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 ноября 2024, 10:49 |
138
1

Парма – Аталанта – 1:3. Новый лидер Серии А. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А

24 ноября 2024, 10:49 |
138
1
Парма – Аталанта – 1:3. Новый лидер Серии А. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между «Пармой» и «Аталантой».

Игра прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

За хозяев голом отметился Маттео Канселлери. Гости ответили голами Адемолы Лукмана, Матео Ретеги и Эдерсона, также Лукман отметился забитым голом на 9-й минуте, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

В турнирной таблице «Аталанта» с 28 очками занимает первое место. «Парма», имея в своем активе 12 очков, занимает 13-ю позицию.

Серия А. 13-й тур. 23 ноября

Парма – Аталанта – 1:3

Голы: Кансельери, 49 – Ретеги, 4, Эдерсон, 39, Лукман, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
54’
Джан Пьеро Гасперини (Аталанта) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Канчеллери (Парма).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
По теме:
Монреаль Канадиенс – Вегас Голден Найтс – 2:6. Видеообзор матча НХЛ
Коламбус Блю Джекетс – Каролина Харрикейнз – 5:4. Видеообзор матча НХЛ
Детройт Ред Уингз – Бостон Брюинз – 1:2. Видеообзор матча НХЛ
Парма Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Адемола Лукман Парма - Аталанта Эдерсон дос Сантос Матео Ретеги видео голов и обзор
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроку УПЛ нужна операция, но его не выпускают за границу. Что известно
Футбол | 23 ноября 2024, 12:06 4
Игроку УПЛ нужна операция, но его не выпускают за границу. Что известно
Игроку УПЛ нужна операция, но его не выпускают за границу. Что известно

Артем Шулянский не может уехать из Украины

Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Футбол | 23 ноября 2024, 22:30 0
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял
Хавбек попросился об уходе из Барселоны. Флик пока решение не принял

Пабло Торре не устраивает нынешнее количество игровой практики в стане «блаугранас»

«Она плакала». Девушка чуть не сорвала переход легионера в Александрию
Футбол | 24.11.2024, 10:24
«Она плакала». Девушка чуть не сорвала переход легионера в Александрию
«Она плакала». Девушка чуть не сорвала переход легионера в Александрию
ДЕВУШКА ДНЯ. Новое вдохновение Ламина Ямала – Анна Дженьосо
Футбол | 24.11.2024, 07:26
ДЕВУШКА ДНЯ. Новое вдохновение Ламина Ямала – Анна Дженьосо
ДЕВУШКА ДНЯ. Новое вдохновение Ламина Ямала – Анна Дженьосо
Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду
Футбол | 23.11.2024, 12:44
Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду
Экс-капитан Динамо, который играл в россии, нашел новую команду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Так. Але проміжний. Наполі проти Роми ще не зіграв.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
23.11.2024, 06:12 1
Футбол
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
23.11.2024, 07:52 4
Бокс
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
У кого 9.0? Стала известна оценка Цыганкова за разгром в каталонском дерби
23.11.2024, 22:38
Футбол
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
22.11.2024, 14:13 16
Волейбол
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
22.11.2024, 08:37
Футбол
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
23.11.2024, 09:00 18
Футбол
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем