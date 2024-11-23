Новый лидер в Серии А. Аталанта уверенно обыграла Парму
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу клуба из Бергамо
23 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между «Пармой» и «Аталантой».
Игра прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме.
За хозяев голом отличился Маттео Кансельери. Гости ответили голами Адемола Лукман, Матео Ретеги и Эдерсона, Лукман также отметился забитым голом на 9-й минуте, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.
В турнирной таблице «Аталанта» с 28 очками занимает первое место.«Парма», имея в своем активе 12 очков, занимает 13-ю позицию.
Серия А. 13-й тур. 23 ноября
Парма — Аталанта — 1:3
Голы: Кансельери, 49 – Ретеги, 4, Эдерсон, 39, Лукман, 75
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