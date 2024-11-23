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Чемпионат Италии
Парма
23.11.2024 21:45 – FT 1 : 3
Аталанта
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Италия
23 ноября 2024, 23:36 |
139
0

Новый лидер в Серии А. Аталанта уверенно обыграла Парму

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу клуба из Бергамо

23 ноября 2024, 23:36 |
139
0
Новый лидер в Серии А. Аталанта уверенно обыграла Парму
Getty Images/Global Images Ukraine. Парма - Аталанта

23 ноября состоялся матч 13-го тура Серии А между «Пармой» и «Аталантой».

Игра прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме.

За хозяев голом отличился Маттео Кансельери. Гости ответили голами Адемола Лукман, Матео Ретеги и Эдерсона, Лукман также отметился забитым голом на 9-й минуте, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

В турнирной таблице «Аталанта» с 28 очками занимает первое место.«Парма», имея в своем активе 12 очков, занимает 13-ю позицию.

Серия А. 13-й тур. 23 ноября

Парма — Аталанта — 1:3

Голы: Кансельери, 49 – Ретеги, 4, Эдерсон, 39, Лукман, 75

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Парма Аталанта Парма - Аталанта Матео Ретеги Эдерсон дос Сантос Адемола Лукман чемпионат Италии по футболу Серия A
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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