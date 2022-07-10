Чемпионат Европы10 июля 2022, 07:20 | Обновлено 10 июля 2022, 08:19
135
0
Определен победитель женского Евро-2022 WU-19
В финальном матче в Остраве Испания обыграла Норвегию со счетом 2:1
10 июля 2022, 07:20 | Обновлено 10 июля 2022, 08:19
135
0
Определен победитель женского Евро-2022 WU-19 по футболу.
В финальном матче в чешской Остраве Испания обыграла Норвегию со счетом 2:1.
Евро-2022 WU-19 по футболу
Чехия, 27.06–09.07.2022
Группа A
Группа B
Сетка плей-офф
🇪🇸 Spain win their fifth #U19WEURO title, after defeating Norway 2-1 in Ostrava 🏆✨— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 9, 2022
Congratulations, @SEFutbolFem! 👏👏👏 pic.twitter.com/XDOiK6EOby
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