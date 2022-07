Определен победитель женского Евро-2022 WU-19 по футболу.

В финальном матче в чешской Остраве Испания обыграла Норвегию со счетом 2:1.

Евро-2022 WU-19 по футболу

Чехия, 27.06–09.07.2022

🇪🇸 Spain win their fifth #U19WEURO title, after defeating Norway 2-1 in Ostrava 🏆✨



Congratulations, @SEFutbolFem! 👏👏👏 pic.twitter.com/XDOiK6EOby