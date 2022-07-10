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  4. Определен победитель женского Евро-2022 WU-19
Чемпионат Европы
10 июля 2022, 07:20 | Обновлено 10 июля 2022, 08:19
135
0

Определен победитель женского Евро-2022 WU-19

В финальном матче в Остраве Испания обыграла Норвегию со счетом 2:1

10 июля 2022, 07:20 | Обновлено 10 июля 2022, 08:19
135
0
Определен победитель женского Евро-2022 WU-19
УЕФА

Определен победитель женского Евро-2022 WU-19 по футболу.

В финальном матче в чешской Остраве Испания обыграла Норвегию со счетом 2:1.

Евро-2022 WU-19 по футболу

Чехия, 27.06–09.07.2022

Группа A

Группа B

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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