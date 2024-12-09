Наталья ИГНАТОВИЧ: «Будем откровенны – нам достались сильные оппоненты»

Наталья Игнатович, тренер женской сборной Украины U-19, поделилась мнениями о жеребьевке второго раунда отбора Евро-2025.

«По предварительной информации, мини-турнир в нашей группе в начале апреля будет принимать Англия. Будем откровенны – нам достались сильные оппоненты. Однако мы не собираемся быть туристками, будем максимально настраиваться на каждый поединок и, надеюсь, не вернемся домой с пустыми руками.

Поскольку играть придется в начале апреля, важно провести один сбор, ведь у моих подопечных будет незначительная игровая практика, потому что вторая часть сезона в Украине начинается в середине марта.

Кто фаворит? Конечно, Англия. Мы также попытаемся продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы не понизиться в классе. Соперничество с представителями разных футбольных школ обязательно пригодится нашим игрокам, а накопленный опыт поможет им прогрессировать», – сказала Игнатович.