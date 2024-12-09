Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наталья ИГНАТОВИЧ: «Будем откровенны – нам достались сильные оппоненты»
Молодежные турниры
09 декабря 2024, 17:49 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:53
115
0

Наталья ИГНАТОВИЧ: «Будем откровенны – нам достались сильные оппоненты»

Тренер сборной Украины U-19 среди женщин о жеребьевке на Евро-2025

09 декабря 2024, 17:49 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:53
115
0
Наталья ИГНАТОВИЧ: «Будем откровенны – нам достались сильные оппоненты»
УАФ. Наталья Игнатович

Наталья Игнатович, тренер женской сборной Украины U-19, поделилась мнениями о жеребьевке второго раунда отбора Евро-2025.

«По предварительной информации, мини-турнир в нашей группе в начале апреля будет принимать Англия. Будем откровенны – нам достались сильные оппоненты. Однако мы не собираемся быть туристками, будем максимально настраиваться на каждый поединок и, надеюсь, не вернемся домой с пустыми руками.

Поскольку играть придется в начале апреля, важно провести один сбор, ведь у моих подопечных будет незначительная игровая практика, потому что вторая часть сезона в Украине начинается в середине марта.

Кто фаворит? Конечно, Англия. Мы также попытаемся продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы не понизиться в классе. Соперничество с представителями разных футбольных школ обязательно пригодится нашим игрокам, а накопленный опыт поможет им прогрессировать», – сказала Игнатович.

По теме:
Евро-2025 WU-19. Сборная Украины узнала оппонентов во 2-м раунде отбора
Женская сборная Украины WU-19 узнает соперников в отборе к Евро-2025
Наталья ИГНАТОВИЧ: «Была уверена, что армянки много не пропустят»
Наталья Игнатович женская сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу WU-19
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Футбол | 09 декабря 2024, 07:11 6
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо

8 декабря киевляне уверенно переиграли соперников 3:0 в 16-м туре УПЛ 2024/25

Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Бокс | 09 декабря 2024, 08:48 0
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном
Усик дал совет Джейку Полу после победы над Майком Тайсоном

Александр принял участие в опросе от DAZN

Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Футбол | 08.12.2024, 22:09
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Вест Хэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 09.12.2024, 17:27
Вест Хэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Футбол | 09.12.2024, 17:45
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 15
Футбол
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
08.12.2024, 08:54
Бокс
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
Ротации тренеров. Стало известно, кто возглавит Реал после Анчелотти
08.12.2024, 12:31 3
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 4
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 8
Футбол
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным
07.12.2024, 16:50
Бокс
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
07.12.2024, 22:16 7
Футбол
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем