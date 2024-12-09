Евро-2025 WU-19. Сборная Украины узнала оппонентов во 2-м раунде отбора

Состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2025 WU-19, определившая состав групп обеих лиг.

По итогам жеребьевки подопечные Наталии Игнатович попали в группу А3, где сыграют с Австрией, Бельгией и Англией.

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Польши в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Польша, невзирая на автоматический пропуск в финальный турнир, примет участие в отборе. Посев при жеребьевке второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.

В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Польша финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию. Команды, занявшие в группах четвертые места, сезон 2025/26 начнут в Лиге В.

23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.

Мини-турниры второго раунда квалификации пройдут в периоды с 17 по 26 февраля и с 31 марта по 8 апреля 2025 года, а финальная часть – 15–27 июня.

Молодежная женская сборная Украины WU-19 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.

Евро-2025 WU-19. Второй раунд отбора

Лига А

Группа А1: Нидерланды, Дания, Греция, Румыния

Группа А2: Норвегия, Португалия, Исландия, Словения

Группа А3: Австрия, Бельгия, Англия, Украина

Группа А4: Италия, Швеция, Словакия, беларусь

Группа А5: Испания, Чехия, Шотландия, Швейцария

Группа А6: Франция, Ирландия, Сербия, Уэльс

Группа А7: Германия, Польша, Финляндия, Израиль

Лига В