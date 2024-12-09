Евро-2025 WU-19. Сборная Украины узнала оппонентов во 2-м раунде отбора
Соперниками команды Натальи Игнатович будут Австрия, Бельгия, Англия
Состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2025 WU-19, определившая состав групп обеих лиг.
По итогам жеребьевки подопечные Наталии Игнатович попали в группу А3, где сыграют с Австрией, Бельгией и Англией.
Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Польши в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Польша, невзирая на автоматический пропуск в финальный турнир, примет участие в отборе. Посев при жеребьевке второго раунда определялся позициями, которые сборные заняли в первом раунде.
В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе 7 сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Польша финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию. Команды, занявшие в группах четвертые места, сезон 2025/26 начнут в Лиге В.
23 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.
Мини-турниры второго раунда квалификации пройдут в периоды с 17 по 26 февраля и с 31 марта по 8 апреля 2025 года, а финальная часть – 15–27 июня.
Молодежная женская сборная Украины WU-19 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.
Евро-2025 WU-19. Второй раунд отбора
Лига А
- Группа А1: Нидерланды, Дания, Греция, Румыния
- Группа А2: Норвегия, Португалия, Исландия, Словения
- Группа А3: Австрия, Бельгия, Англия, Украина
- Группа А4: Италия, Швеция, Словакия, беларусь
- Группа А5: Испания, Чехия, Шотландия, Швейцария
- Группа А6: Франция, Ирландия, Сербия, Уэльс
- Группа А7: Германия, Польша, Финляндия, Израиль
Лига В
- Группа В1: Болгария, Грузия, Люксембург, Лихтенштейн
- Группа В2: Фарерские острова, Эстония, Кипр, Молдова
- Группа В3: Косово, Латвия, Казахстан, Мальта
- Группа В4: Северная Ирландия, Албания, Черногория, Азербайджан
- Группа В5: Северная Македония, Хорватия, Армения, Литва
- Группа В6: Венгрия, Турция, Босния и Герцеговина
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