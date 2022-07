Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила о том, что на финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре будет задействована полуавтоматическая технология VAR для определения офсайда. Ее уже успели апробировать на двух достаточно серьезных турнирах – прошлогодних клубном чемпионате мира и Кубке арабских наций. В связи с положительными отзывами ФИФА приняла решение об использовании новой технологии и на главном футбольном турнире планеты – чемпионате мира, следующий розыгрыш которого состоится в конце года в Катаре.

О том, что представляет собой полуавтоматическая технология определения офсайда, как она работает и получится ли когда-нибудь полностью автоматизировать процесс фиксации положения «вне игры» в футболе – поговорим прямо сейчас.

Полуавтоматическая технология определения офсайда – что это такое?

«Полуавтоматическая технология определения офсайда была специально разработана для помощи VAR-ассистентам арбитра. Во время финальной части чемпионата мира-2022 в Катаре в видеокомнату будет поступать автоматическое оповещение о случае фиксации офсайда, а также будет прорисовываться автоматически выбранная точка выполнения передачи и автоматически проведенная офсайдная линия. Все это будет доступно всего через несколько секунд после возникновения ситуации на поле».

«После этого VAR-ассистенты арбитра должны будут подтвердить предложенную системой точку выполнения передачи, а также предложенную офсайдную линию. Об окончательном решении ассистенты, находящиеся в специальной видеокомнате, проинформируют главного арбитра матча в поле», - рассказал директор ФИФА по футбольным технологиям и инновациям Йоханнес Хольцмюллер.

Всецелую поддержку внедрению новинки оказал и глава судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина, который считает, что все технологические новшества в футболе должны быть направлены на ускорение процессов, чтобы не утомлять зрителей и не играть на нервах у болельщиков, игроков и тренеров.

«С точки зрения точности это важная деталь, потому что когда вы можете быть более точными, это хорошо. Если же говорить с точки зрения времени, то этот аспект, думаю, больше лежит в психологической плоскости. Мы чувствовали, что что-то нужно менять, поэтому хотели предложить систему, дающую более быстрый ответ на ключевой вопрос. Мы понимаем, что футбол отличается от ряда других командных видов спорта, и здесь важно принимать решения побыстрее, поэтому в последние годы мы усердно работали в этом направлении», - сказал Коллина.

Пока технологичность и практичность полуавтоматической системы определения офсайда успели оценить немногие специалисты, однако бывший арбитр английской Премьер-лиги Дермот Галлахер считает, что новинка станет важным шагом в развитии футбола.

«Я думаю, когда приходят такие серьезные изменения, это придаст новый толчок в развитии футбола», - констатировал Галлахер.

🗣️ "I think when you see major change like this it brings a new dawn to football"



Former Premier League referee Dermot Gallagher believes that the semi-automated offside technology to be used in the 2022 World Cup will be a major step-forward for football. pic.twitter.com/NSouEl3bca