Полуавтоматическая технология офсайда будет на ЧМ-2022. Как это работает?

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила о том, что на финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре будет задействована полуавтоматическая технология VAR для определения офсайда. Ее уже успели апробировать на двух достаточно серьезных турнирах – прошлогодних клубном чемпионате мира и Кубке арабских наций. В связи с положительными отзывами ФИФА приняла решение об использовании новой технологии и на главном футбольном турнире планеты – чемпионате мира, следующий розыгрыш которого состоится в конце года в Катаре.

О том, что представляет собой полуавтоматическая технология определения офсайда, как она работает и получится ли когда-нибудь полностью автоматизировать процесс фиксации положения «вне игры» в футболе – поговорим прямо сейчас.

Полуавтоматическая технология определения офсайда – что это такое?

«Полуавтоматическая технология определения офсайда была специально разработана для помощи VAR-ассистентам арбитра. Во время финальной части чемпионата мира-2022 в Катаре в видеокомнату будет поступать автоматическое оповещение о случае фиксации офсайда, а также будет прорисовываться автоматически выбранная точка выполнения передачи и автоматически проведенная офсайдная линия. Все это будет доступно всего через несколько секунд после возникновения ситуации на поле».

«После этого VAR-ассистенты арбитра должны будут подтвердить предложенную системой точку выполнения передачи, а также предложенную офсайдную линию. Об окончательном решении ассистенты, находящиеся в специальной видеокомнате, проинформируют главного арбитра матча в поле», - рассказал директор ФИФА по футбольным технологиям и инновациям Йоханнес Хольцмюллер.

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Всецелую поддержку внедрению новинки оказал и глава судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина, который считает, что все технологические новшества в футболе должны быть направлены на ускорение процессов, чтобы не утомлять зрителей и не играть на нервах у болельщиков, игроков и тренеров.

«С точки зрения точности это важная деталь, потому что когда вы можете быть более точными, это хорошо. Если же говорить с точки зрения времени, то этот аспект, думаю, больше лежит в психологической плоскости. Мы чувствовали, что что-то нужно менять, поэтому хотели предложить систему, дающую более быстрый ответ на ключевой вопрос. Мы понимаем, что футбол отличается от ряда других командных видов спорта, и здесь важно принимать решения побыстрее, поэтому в последние годы мы усердно работали в этом направлении», - сказал Коллина.

Пока технологичность и практичность полуавтоматической системы определения офсайда успели оценить немногие специалисты, однако бывший арбитр английской Премьер-лиги Дермот Галлахер считает, что новинка станет важным шагом в развитии футбола.

«Я думаю, когда приходят такие серьезные изменения, это придаст новый толчок в развитии футбола», - констатировал Галлахер.

🗣️ "I think when you see major change like this it brings a new dawn to football"



Former Premier League referee Dermot Gallagher believes that the semi-automated offside technology to be used in the 2022 World Cup will be a major step-forward for football. pic.twitter.com/NSouEl3bca — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 1, 2022

Как работает полуавтоматическая технология определения офсайда?

В настоящее время на матчах, которые оснащены необходимым количеством камер и на которых задействована система видеоассистента арбитра (VAR), для принятия решений о возможном попадании футболиста в офсайд используются исключительно имеющиеся в наличии камеры. При полуавтоматической технологии для этой задачи будут задействованы камеры, установленные на крыше стадиона. При их помощи можно будет одновременно отслеживать позиции всех 22 футболистов, чтобы максимально точно рассчитать их положение на поле в нужный момент. По каждому футболисту будут контролироваться 29 точек данных, чтобы охватить все возможные положения конечностей, прямо влияющих на определение положения «вне игры».

Помимо этого на чемпионате мира в Катаре будет использоваться официальный мяч Adidas Al Rihla, который оснастят специальным датчиком, отправляющим данные с периодичностью 500 раз в секунду. Это позволит точнейшим образом фиксировать момент касания мяча для определения офсайда. Ожидается, что указанные технологии позволят повысить точность фиксации положения «вне игры» минимум в десять раз.

«На каждом стадионе будут установлены 12 специальных камер оптического слежения. Все они будут работать в комплексе и при 100%-ной синхронизации. В дополнение к этому будет использован официальный мяч с подключаемой технологией фиксации. В его центре будет вшит датчик IMU (инерциальной единицы измерения) с частотой 500 Гц. Вся эта информация через антенны по периметру стадиона будет передаваться в видеокомнату, чтобы система могла точно определить положение «вне игры». Мы получим автоматическое определение очень точной точки касания мяча, что особенно важно в приграничных ситуациях с офсайдами».

«Мы объединим различные наборы данных с применением искусственного интеллекта, что и выльется в автоматическое оповещение, которое будет появляться на соответствующей шкале в видеокомнате. Вся эта процедура происходит мгновенно, в течение пары секунд. Но, конечно же, вдобавок к ней будет процесс ручной проверки официальными лицами поединка, чтобы убедиться, что все данные учтены правильно и все в порядке», - пояснил Хольцмюллер.

👇 FIFA's new semi-automated offside technology explained pic.twitter.com/0lKrGzFYs8 — Football Daily (@footballdaily) July 1, 2022

Технология призвана отмести сомнения в спорных офсайдах

После внедрения системы VAR самые рьяные ее критики неоднократно высказывались по поводу того, что голы нередко отменялись из-за «миллиметровых», или как их иногда называют в экспертной среде «маргинальных» офсайдов. Это эпизоды, когда какая-то точка тела атакующего футболиста (например, часть головы, колена или стопы), подпадающая под действие правил, оказывается ближе к воротам, нежели один из защитников, что ранее на VAR трактовалось как офсайд и приводило к отмене мяча, возмущениям фанатов одной команды и радости – другой.

Ныне в ФИФА заверяют, что полуавтоматическая технология определения офсайда обладает максимальной точностью из технологически возможных на текущий момент, из-за чего ее вердикт не должен будет подвергаться сомнениям.

«Наша цель состоит в том, чтобы иметь очень точную технологию, вроде goal-line technology, которую все очень хвалят. С последней мы добились того, что если мяч на несколько миллиметров пересек линию ворот, то это трактуется как гол. В профессиональном футболе все довольны и хвалят goal-line technology. Нечто подобное должно быть и с полуавтоматической технологией определения офсайда. Принципиально я не вижу никакой разницы между подтверждением того, пересек ли мяч линию ворот полностью, и находился ли футболист в положении «вне игры» или нет», - выразил свою позицию Коллина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Коллина

«В новой технологии мы используем те же элементы для создания 3D-анимации, потому что хотим показать болельщикам наилучший ракурс. Думаю, все согласны на то, чтобы у нас были максимально точные и непредвзятые решения по поводу положений «вне игры». Это особенно важно, потому как ранее нередко возникали споры о том, был ли футболист в офсайде или нет. Повтор призван показать точное положение игроков в момент удара по мячу, а 3D-анимация будет транслировать необходимые пояснения в виде графики на гигантских экранах на стадионе, а также в ТВ-картинке», - добавил Хольцмюллер.

Сколько времени потребуется арбитрам на принятие решений?

В ФИФА ожидают, что полуавтоматическая технология определения офсайда поможет арбитрам в несколько раз сократить время на принятие ключевых решений.

«Я слышал, что для определения офсайда системе потребуется максимум 4-5 секунд. Это позволит нам уменьшить среднее время для принятия решения о положении «вне игры» с нынешних 70 секунд до 20-25. Вероятно, оно будет еще меньше, когда речь зайдет о простых эпизодах. Конечно, нельзя будет добиться того, чтобы любое решение принималось за 5 секунд. Нужно учитывать человеческий фактор и необходимость проверки. Но в целом мы движемся к ситуации, когда в футболе все решения будут приниматься более динамичнее и они станут максимально точными. Это наши цели», - говорит Коллина.

Удастся ли когда-то полностью автоматизировать процесс по определению офсайдного положения?

В связи со столь продвинутыми технологиями у многих в футбольной среде возникает логичный вопрос – можно ли в обозримом будущем надеяться на полностью автоматический процесс фиксации офсайда?

По мнению Пьерлуиджи Коллины, говорить о подобном решении вопроса вряд ли стоит: «Goal-line technology проясняет простые истины, как «черное» и «белое», поскольку есть только мяч и линия ворот. В этом случае довольно легко было обрести полностью автоматизированное решение. В ситуации с определением офсайда решение принимается после анализа не только физического положения игроков на поле, но и степени их вовлеченности в игровой эпизод. Технологии, безусловно, могут выдавать категоричную оценку, но окончательное решение все равно должно оставаться в руках судей. Участие арбитров в оценке положения «вне игры» останется решающим и неоспоримым».

Будущее футбольного арбитража за роботами?

Исходя из вышеизложенного тезиса, Коллина также не разделяет оптимизм некоторых специалистов по поводу возможности полноценной замены людей-арбитров на роботов, которые будут выполнять свои обязанности строго в рамках программируемых концепций.

«Иногда мы слышим разговоры о роботах-арбитрах и подобных вещах. Я понимаю, что для заголовков в СМИ это очень интересная история, но не в нашем случае. Привычные нам рефери по-прежнему будут необходимы для проведения матчей и в процессе принятия решений, поскольку именно на них ложится вся ответственность за оценку эпизода, применение технологических систем и т.п.», - подвел итог Коллина.