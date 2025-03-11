ВИДЕО. Пришлось смотреть VAR. Рафинья оформил дубль в поединке с Бенфикой
Бразилец сделал счет 3:1 для Барселоны в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.
Коллективы играют на стадионе Олимпико. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.
На 42-й минуте Рафинья оформил дубль в ворота украинца. Ассист у Алекса Бальде.
Забитый мяч засчитали только после просмотра VAR. На соответствующих кадрах четко видно, что положения вне игры не было.
Команды ушли на перерыв со счетом 3:1. Общий счет противостояния – 4:1 в пользу Барсы.
❗️ ВИДЕО. Пришлось смотреть VAR. Рафинья оформил дубль в поединке с Бенфикой
ГОЛ! 3:1 Рафинья, 42 мин.
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