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Лига чемпионов
11 марта 2025, 20:45 | Обновлено 11 марта 2025, 21:01
232
0

ВИДЕО. Пришлось смотреть VAR. Рафинья оформил дубль в поединке с Бенфикой

Бразилец сделал счет 3:1 для Барселоны в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2025, 20:45 | Обновлено 11 марта 2025, 21:01
232
0
ВИДЕО. Пришлось смотреть VAR. Рафинья оформил дубль в поединке с Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Олимпико. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

На 42-й минуте Рафинья оформил дубль в ворота украинца. Ассист у Алекса Бальде.

Забитый мяч засчитали только после просмотра VAR. На соответствующих кадрах четко видно, что положения вне игры не было.

Команды ушли на перерыв со счетом 3:1. Общий счет противостояния – 4:1 в пользу Барсы.

❗️ ВИДЕО. Пришлось смотреть VAR. Рафинья оформил дубль в поединке с Бенфикой

ГОЛ! 3:1 Рафинья, 42 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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VAR офсайд (вне игры) Бенфика Барселона Барселона - Бенфика Лига чемпионов Рафинья Диас Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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