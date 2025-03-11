11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Олимпико. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут.

На 42-й минуте Рафинья оформил дубль в ворота украинца. Ассист у Алекса Бальде.

Забитый мяч засчитали только после просмотра VAR. На соответствующих кадрах четко видно, что положения вне игры не было.

Команды ушли на перерыв со счетом 3:1. Общий счет противостояния – 4:1 в пользу Барсы.

❗️ ВИДЕО. Пришлось смотреть VAR. Рафинья оформил дубль в поединке с Бенфикой

ГОЛ! 3:1 Рафинья, 42 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine