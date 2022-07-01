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  4. Манчестер Сити подписал вратаря Арминии
Англия
01 июля 2022, 13:46 |
270
0

Манчестер Сити подписал вратаря Арминии

Штефан Ортега перешел в английский клуб на правах свободного агента

01 июля 2022, 13:46 |
270
0
Манчестер Сити подписал вратаря Арминии
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» подписал трехлетний контракт с голкипером Штефаном Ортегой.

29-летний вратарь присоединился к английскому клубу на правах свободного агента после истечения срока его контракта с «Арминией».

Опытный немец стал вторым подписанием этого лета после Эрлинга Холанда. Ортега будет носить футболку с номером 18.

На счету немецкого кипера 67 матчей в Бундеслиге, 17 из которых он отыграл на ноль.

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Источник ФК Манчестер Сити
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