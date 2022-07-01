Англия01 июля 2022, 13:46 |
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Манчестер Сити подписал вратаря Арминии
Штефан Ортега перешел в английский клуб на правах свободного агента
01 июля 2022, 13:46 |
270
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«Манчестер Сити» подписал трехлетний контракт с голкипером Штефаном Ортегой.
29-летний вратарь присоединился к английскому клубу на правах свободного агента после истечения срока его контракта с «Арминией».
Опытный немец стал вторым подписанием этого лета после Эрлинга Холанда. Ортега будет носить футболку с номером 18.
На счету немецкого кипера 67 матчей в Бундеслиге, 17 из которых он отыграл на ноль.
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