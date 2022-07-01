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  4. Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 13:27 |
1155
0

Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов

Клуб из Ковалевки качественно усилился перед началом нового сезона

01 июля 2022, 13:27 |
1155
0
Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
ФК Колос

«Колос» сообщил о подписании контрактов с пятью футболистами.

Трудовые соглашение с клубом из Ковалевки подписали защитники Роман Гончаренко (ранее играл за «Верес»), Владислав Емец («Заря»), полузащитник Сергей Болбат («Шахтер») и нападающий Кирилл Попов («Динамо»). Также «Колос» продлил контракт с Алексеем Зозулей, вернувшимся из аренды.

Отметим, что лишь Попов будет играть на правах аренды, остальные подписали полноценные контракты.

Ранее сообщалось, что команду покинули Кирилл Петров и белорус Александр Павловец.

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Источник ФК Колос Ковалевка
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