Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов
Клуб из Ковалевки качественно усилился перед началом нового сезона
«Колос» сообщил о подписании контрактов с пятью футболистами.
Трудовые соглашение с клубом из Ковалевки подписали защитники Роман Гончаренко (ранее играл за «Верес»), Владислав Емец («Заря»), полузащитник Сергей Болбат («Шахтер») и нападающий Кирилл Попов («Динамо»). Также «Колос» продлил контракт с Алексеем Зозулей, вернувшимся из аренды.
Отметим, что лишь Попов будет играть на правах аренды, остальные подписали полноценные контракты.
Ранее сообщалось, что команду покинули Кирилл Петров и белорус Александр Павловец.
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