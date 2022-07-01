Болбат и другие. Колос объявил о подписании пяти футболистов

«Колос» сообщил о подписании контрактов с пятью футболистами.

Трудовые соглашение с клубом из Ковалевки подписали защитники Роман Гончаренко (ранее играл за «Верес»), Владислав Емец («Заря»), полузащитник Сергей Болбат («Шахтер») и нападающий Кирилл Попов («Динамо»). Также «Колос» продлил контракт с Алексеем Зозулей, вернувшимся из аренды.

Отметим, что лишь Попов будет играть на правах аренды, остальные подписали полноценные контракты.

Ранее сообщалось, что команду покинули Кирилл Петров и белорус Александр Павловец.