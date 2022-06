ФОТО. Аталанта презентовала форму на новый сезон

«Аталанта» презентовала свою форму на сезон 2022/2023. Представлены были сразу три комплекта: домашний, выездной и вратарский.

Дизайн формы классический: домашняя – в сине-черную вертикальную полоску, выездная – белая:

🔓 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘭𝘰𝘤𝘬𝘦𝘥: POWER 🔴



Potente, come la passione per questi colori 🖤💙

La nostra nuova maglia 💪



Powerful, like the passion for these colors 🖤💙

Our new home kit 🌟#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/E7lOkSWtvJ — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 29, 2022

🔓 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘭𝘰𝘤𝘬𝘦𝘥: SPEED 🔵



Veloce, la più veloce 💨

La nostra nuova maglia da trasferta ⚡️



Fast, the fastest 🏃🏼‍♀️

Introducing our new away kit! 🌬#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/PiiKsapXrF — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 29, 2022