ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д отдала форварда в аренду в Нидерланды

Ивуарийский нападающий Себастьян Алле перешел из Боруссии Дортмунд в нидерландский Утрехт на правах аренды до окончания сезона 2024/25.

Ранее досрочно было разорвано арендное соглашение между Боруссией Д и испанским Леганесом, в составе которого Алле выступал с начала осени.

В нынешнем сезоне 30-летний ивуариец провел за Леганес 8 матчей Ла Лиги и 1 игру Кубка Испании, но не отличился результативными действиями.

30-летний Алле уже играл за Утрехт в период с 2015 по 2017 год и был одним из ключевых игроков команды – забил 51 гол в 98 поединках, учитывая все турниры.

Утрехт занимает третье место в Эредивизе (36 очков), опережая Фейенорд (35) и отставая от ПСВ (45) и Аякса (39).

Действующий контракт Алле с Боруссией Д рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 3 млн евро, по данным веб-портала Transfermarkt.