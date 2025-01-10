ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д отдала форварда в аренду в Нидерланды
Ивуарийский нападающий Себастьян Алле будет играть за клуб Утрехт
Ивуарийский нападающий Себастьян Алле перешел из Боруссии Дортмунд в нидерландский Утрехт на правах аренды до окончания сезона 2024/25.
Ранее досрочно было разорвано арендное соглашение между Боруссией Д и испанским Леганесом, в составе которого Алле выступал с начала осени.
В нынешнем сезоне 30-летний ивуариец провел за Леганес 8 матчей Ла Лиги и 1 игру Кубка Испании, но не отличился результативными действиями.
30-летний Алле уже играл за Утрехт в период с 2015 по 2017 год и был одним из ключевых игроков команды – забил 51 гол в 98 поединках, учитывая все турниры.
Утрехт занимает третье место в Эредивизе (36 очков), опережая Фейенорд (35) и отставая от ПСВ (45) и Аякса (39).
Действующий контракт Алле с Боруссией Д рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость составляет 3 млн евро, по данным веб-портала Transfermarkt.
𝗦𝗛91 📝 pic.twitter.com/Cxu0KCaMup— FC Utrecht 🇬🇧🇺🇸 (@FCUtrecht_EN) January 9, 2025
Retour à la maison. 🏡— FC Utrecht 🇬🇧🇺🇸 (@FCUtrecht_EN) January 9, 2025
Sébastien Haller is back in Utrecht! 🔙 pic.twitter.com/m6dQKjNYiS
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