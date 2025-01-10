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  4. Замена Крупскому. Ворскла может усилиться 21-летним защитником
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 08:03 |
845
0

Замена Крупскому. Ворскла может усилиться 21-летним защитником

Ярослав Кисиль заинтересовал полтавский клуб

10 января 2025, 08:03 |
845
0
Замена Крупскому. Ворскла может усилиться 21-летним защитником
ФК Черноморец. Ярослав Кисиль

Полтавская «Ворскла» является одним из главных кандидатов на трансфер 21-летнего защитника Ярослава Кисиля, который выступает за одесский «Черноморец».

Клуб из Полтавы готовится к потери Ильи Крупского – за правого защитника развернулась настоящая борьба между донецким «Шахтером» и харьковским «Металлист 1925». «Ворскла» решила подстраховаться уже сейчас, поэтому рассматривает приобретение Ярослава.

Сообщается, что Кисиль имеет несколько вариантов продолжения карьеры, так как на игрока претендует клуб из польского чемпионата. Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов хотел бы видеть этого футболиста в составе своей команды.

В этом сезоне Ярослав Кисиль провел за «Черноморец» 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями отличиться не сумел. В начале 2024 года 21-летний защитник перебрался в Одессу из «Миная».

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Ворскла Полтава Черноморец Одесса Илья Крупский Ярослав Кисиль трансферы трансферы УПЛ Минай Шахтер Донецк Металлист 1925 Юрий Максимов
Микола Титюк Источник: UA-Football
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