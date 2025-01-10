Донецкий «Шахтер» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды будет клуб ЦСКА София из Болгарии.

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Товарищеский матч запланирован на 15 января, в этот день также пройдет матч горняков против Лудогорца.

Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.

Первый спарринг горняки провели 9 января против хорватского Динамо Загреб (2:2).

Шахтер – ЦСКА София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом игры.