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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 08:32 | Обновлено 10 января 2025, 08:38
134
0

Шахтер – ЦСКА София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 января видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

10 января 2025, 08:32 | Обновлено 10 января 2025, 08:38
134
0
Шахтер – ЦСКА София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды будет клуб ЦСКА София из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 15 января, в этот день также пройдет матч горняков против Лудогорца.

Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.

Первый спарринг горняки провели 9 января против хорватского Динамо Загреб (2:2).

Шахтер – ЦСКА София. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом игры.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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