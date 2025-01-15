Шахтер Донецк

В среду, 15-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и болгарский ЦСКА София. Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 12:00.

Команда Марино Пушича в первом товарищеском матче на сборах в Турции сыграла вничью в трех таймах против загребского «Динамо» (2:2), а теперь и вовсе проведет две игры с перерывом в пару часов. Очевидно, что будут задействованы два разных состава, и «армейцам» из столицы Болгарии придется противостоять «резерву» представителей Украины. Тем временем, до возобновления еврокубков остается меньше недели.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – ЦСКА София, за которой можно следить в украинской версии сайта.