Шахтер Донецк

Шахтер – ЦСКА София. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча
В среду, 15-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и болгарский ЦСКА София. Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 12:00.
Команда Марино Пушича в первом товарищеском матче на сборах в Турции сыграла вничью в трех таймах против загребского «Динамо» (2:2), а теперь и вовсе проведет две игры с перерывом в пару часов. Очевидно, что будут задействованы два разных состава, и «армейцам» из столицы Болгарии придется противостоять «резерву» представителей Украины. Тем временем, до возобновления еврокубков остается меньше недели.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – ЦСКА София, за которой можно следить в украинской версии сайта.
12:00
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