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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
15.01.2025 12:00 - : -
ЦСКА София
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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 01:30 |
38
1

Шахтер – ЦСКА София. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

15 января 2025, 01:30 |
38
1
Шахтер – ЦСКА София. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 15-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и болгарский ЦСКА София. Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Mardan Stadium», начало в 12:00.

Команда Марино Пушича в первом товарищеском матче на сборах в Турции сыграла вничью в трех таймах против загребского «Динамо» (2:2), а теперь и вовсе проведет две игры с перерывом в пару часов. Очевидно, что будут задействованы два разных состава, и «армейцам» из столицы Болгарии придется противостоять «резерву» представителей Украины. Тем временем, до возобновления еврокубков остается меньше недели.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – ЦСКА София, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
15 января 2025 -
12:00
ЦСКА София
Победа Шахтера 1.98 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 1
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Slavianist
Так. Подтягиваемся к матчу!!!
Места занимать нужно уже с ночи, ведь посмотреть на игру любимой в Украине🇺🇦 народной команды ⚒️Шахтар🟠⚫ желают миллионы!
Хоть и товарняк, но ждём с нетерпением вкусного футбола и, конечно, победы горняков!
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