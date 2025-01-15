Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЦСКА София – Шахтер – 0:1. С голом Цуканова. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
15.01.2025 12:00 – FT 1 : 0
ЦСКА София
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 15:15 |
312
0

ЦСКА София – Шахтер – 0:1. С голом Цуканова. Видео голов и обзор

Украинский клуб одолел болгарский коллектив благодаря единственному забитому мячу

15 января 2025, 15:15 |
312
0
ЦСКА София – Шахтер – 0:1. С голом Цуканова. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

В среду, 15 января, состоялся товарищеский матч между болгарским «ЦСКА» София и донецким «Шахтером».

Матч состоялся в рамках подготовки ко второй половине сезона, которая проходит в Турции.

Украинский коллектив с минимальным счетом одолел соперника (0:1).

Товарищеские матчи. 15 января

ЦСКА София – Шахтер – 0:1

Голы: Цуканов, 75

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Известен стартовый состав Шахтера на матч с Лудогорцем
Эксперименты не навредили. Шахтер справился с ЦСКА София на сборах
ВИДЕО. Все-таки забили. Цуканов открыл счет в матче Шахтера и ЦСКА София
товарищеские матчи ЦСКА София Шахтер Донецк видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Виктор Цуканов
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Футбол | 15 января 2025, 14:56 5
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность
Результаты сборной обжалуют из-за Мудрика? Юрист оценил такую ​​возможность

Илья Скоропашкин рассказал о вероятных последствиях допингового скандала

ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
Футбол | 15 января 2025, 07:41 17
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос

Егор Ярмолюк может себе позволить...

ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
Бокс | 15.01.2025, 07:49
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
12-я ракетка мира. Стала известна соперница Костюк в 3-м раунде Aus Open
Теннис | 15.01.2025, 14:12
12-я ракетка мира. Стала известна соперница Костюк в 3-м раунде Aus Open
12-я ракетка мира. Стала известна соперница Костюк в 3-м раунде Aus Open
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Футбол | 15.01.2025, 02:15
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Минус один игрок. Анчелотти изменит тактику Реала после матчей с Барселоной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не вышел на поле». Испанский тренер нашел виноватого в поражениях Реала
«Не вышел на поле». Испанский тренер нашел виноватого в поражениях Реала
13.01.2025, 17:57 1
Футбол
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
Абсолютный чемпион мира: «С Усиком боя не будет. Он слишком силен»
14.01.2025, 09:32 18
Бокс
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
Перес подобрал трех кандидатов на замену Анчелотти после позора в Класико
13.01.2025, 21:21 1
Футбол
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 6
Футбол
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
14.01.2025, 15:16 1
Хоккей
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
13.01.2025, 22:09 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем