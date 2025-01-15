15.01.2025 12:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига15 января 2025, 15:15 |
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ЦСКА София – Шахтер – 0:1. С голом Цуканова. Видео голов и обзор
Украинский клуб одолел болгарский коллектив благодаря единственному забитому мячу
15 января 2025, 15:15 |
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В среду, 15 января, состоялся товарищеский матч между болгарским «ЦСКА» София и донецким «Шахтером».
Матч состоялся в рамках подготовки ко второй половине сезона, которая проходит в Турции.
Украинский коллектив с минимальным счетом одолел соперника (0:1).
Товарищеские матчи. 15 января
ЦСКА София – Шахтер – 0:1
Голы: Цуканов, 75
Видео голов и обзор матча:
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