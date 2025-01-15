ЦСКА София – Шахтер – 0:1. С голом Цуканова. Видео голов и обзор

В среду, 15 января, состоялся товарищеский матч между болгарским «ЦСКА» София и донецким «Шахтером».

Матч состоялся в рамках подготовки ко второй половине сезона, которая проходит в Турции.

Украинский коллектив с минимальным счетом одолел соперника (0:1).

Товарищеские матчи. 15 января

ЦСКА София – Шахтер – 0:1

Голы: Цуканов, 75

Видео голов и обзор матча: