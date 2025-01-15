Эксперименты не навредили. Шахтер справился с ЦСКА София на сборах

Подготовка донецкого «Шахтера» к возобновлению официальной части сезона на зимних сборах в Турции довольно интенсивная, ведь команда Марино Пушича уже меньше, чем через неделю возвращается к противостояниям в наиболее престижном соревновании Старого Света – Лиге чемпионов УЕФА, где ей предстоит сыграть еще два тура. Опыт этот, очевидно, для всех участников турнира, как на середину января, необычный, поэтому никто точно не знает, как надо готовиться к подобным нагрузкам.

Тем более сложно командам из Украины, поскольку наше национальное первенство находится в зимней спячке, поэтому приходится ограничиваться только поединками товарищеского характера где-то в более теплых широтах. В этот день, например, «горняки» вообще планировали покончить с игровой частью подготовки, проведя сразу две встречи за короткий отрезок времени.

Очевидно, что при таких условиях у тренеров есть четкое разделение на «основную» и «резервную» команды, и первыми в бой против представителя середины турнирной таблицы чемпионата Болгарии ЦСКА из города София брались именно игроки, большинство из которых мы вряд ли увидим в будущих игровых дуэлях «горняков». Хотя и не без исключений.

Например, Пушич решил попробовать сразу двух нападающих, Лассина Траоре и Даниила Сикана, в этой встрече с первых минут, и хотя украинец больше тяготел к работе на фланге, такое сочетание не является характерным для команды. Зато вообще отсутствовал Кевин Келси, и если его так же не будет в заявке уже через несколько часов, то слухи о трансфере обратно в МЛС – не слухи.

Говорим о каких-то посторонних моментах вокруг украинской команды потому, что поводов говорить о чисто отчетной встрече было немного. Обычный матч команд, находящихся в срединной фазе подготовки к возобновлению сезона, поэтому никто никуда не торопился, а болгары даже не пытались использовать фактор наличия основного состава у себя на поле.

«Шахтер» даже со своими экспериментами выглядел более интересно в розыгрыше мяча, но создание голевых моментов в должном количестве для обеих сторон оказалось задачей непосильной. Первую половину мы в итоге просидели почти без угроз для ворот, если таковой не считать немного неточный дальний удар от Степаненко.

Более интересно стало после перерыва, когда и ЦСКА начал атаковать ворота Фесюна, и «Шахтер» не замедлил с ответом. Но так было лишь несколько стартовых минут, тогда как на 75 минуте «горняки» провели комбинацию, которая завершилась ударом из центра штрафной от Цуканова с прострела Шведа с правого фланга, и все – на этом интересные моменты в этой дуэли себя исчерпали. Простая разминка.

Следующий матч донецкий «Шахтер» проведет в этот же день, в 16:00, против болгарского «Лудогорца» во главе с Игорем Йовичевичем.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – ЦСКА София – 1:0

Гол: Цуканов, 75

Предупреждения: Сикан, 48, Цуканов, 52 – Фаэтон, 82

«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Грам (Назарина, 46), Фарина, Дрозд (Швед, 66) – Степаненко – Невертон, Глущенко (Цуканов, 46), Бондаренко, Сикан – Траоре.

ЦСКА София: Дюлгеров – Пинто, Это'о, Турицов, Вион – Кареасо – Шопов, Линдсет, Тасев, Локило – Исека.

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР – ЦСКА СОФИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C