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Украина. Премьер лига
15 января 2025, 22:27 | Обновлено 15 января 2025, 22:35
516
0

ПУШИЧ: «Мы решили играть один в один через все поле с 4 нападающими»

Главный тренер «Шахтера» дал оценку спаррингам с ЦСКА и «Лудогорцем»

15 января 2025, 22:27 | Обновлено 15 января 2025, 22:35
516
0
ПУШИЧ: «Мы решили играть один в один через все поле с 4 нападающими»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал оценку спаррингам команды с болгарскими ЦСКА (1:0) и «Лудогорцем» (4:0).

– Мистер, двойной игровой день команды победно завершен. Давайте проанализируем оба матча.

– Первой целью является приобретение физических кондиций, как это всегда во время межсезонья. Мы очень усердно работали в обоих матчах. Первая игра была тяжелой, больше игрой между двумя отметками в 60 метров – во вратарских площадках обеих команд почти ничего не произошло в первом тайме. Я думаю, что в определенных ситуациях мы могли действовать гораздо лучше, но были стабильны в защите, поэтому это хорошо. Это была смешанная команда, некоторые играли на другой позиции, и я считаю, что они играли по-взрослому во втором тайме. Мы решили играть один в один через все поле с четырьмя нападающими, продолжали атаковать и усердно работать и забили заслуженный гол. Поэтому, в общем, я считаю, что эта первая игра была прекрасной и сложной тренировкой, где мы приложили много усилий и в конце концов победили.

Это очень важно, потому что команда снова показала максимальный характер в последней части матча, играя только с тремя защитниками. Мне понравилось, что я увидел в заключительной части первого спарринга. Второй матч, безусловно, был другим, уровень соперника выше, но то, как мы его провели, зрелость, с которой играли с мячом и без мяча, были на высоком уровне. И мне очень понравилось то, что я увидел, особенно когда вы разыгрываете ситуации так, как делали это мы, забивая четыре очень хороших гола и не пропуская. Хотя у нас было три-четыре момента, где могли лучше отреагировать с точки зрения прессинга. Но вообще я могу быть доволен. И также эта игра была отличной для нас в физическом плане, игра с хорошим соперником. Это был очень хороший день для нас.

– На этих сборах вы даете возможность всем игрокам проявить себя, а также иногда используете его не на родных позициях. Можете это прокомментировать, пожалуйста?

– Что ж, это межсезонье, товарищеские матчи, и если я хочу что-то попробовать, если есть какие-то идеи, то это самое время их реализовать. Радуюсь, что сделал это, чтобы увидеть определенные моменты, посмотреть на футболистов на разных позициях, это был правильный момент, чтобы попробовать. Думаю, им достаточно хорошо это удалось.

– Уже через неделю «Шахтер» сыграет первый официальный матч в 2025 году – в Лиге чемпионов. Какие ожидания от него и как команда собирается готовиться в течение недели?

– Есть несколько дней на тренировку и восстановление после этих двух матчей. Важно было отыграть 90 минут, что большинство игроков сделали сегодня. Затем постараемся как можно лучше подготовиться к первому матчу с «Брестом». Впереди еще несколько дней, поэтому нам нужно восстановиться, и потом я буду думать об этой игре снова.

– В заключение давайте поставим оценку вашей команде за этот день.

– Все заслуживают комплиментов за свое отношение, приложены усилия и стиль игры на протяжении большей части времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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