Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Если продаст Хвичу, Наполи хочет купить вингера и центрхава. Есть шорт-лист
Италия
10 января 2025, 07:59 | Обновлено 10 января 2025, 08:15
365
0

Если продаст Хвичу, Наполи хочет купить вингера и центрхава. Есть шорт-лист

В списке: Федерико Кьеза, Эдон Жегрова, Давиде Фраттези, Лоренцо Пеллегрини

10 января 2025, 07:59 | Обновлено 10 января 2025, 08:15
365
0
Если продаст Хвичу, Наполи хочет купить вингера и центрхава. Есть шорт-лист
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион клуба Наполи

Итальянский «Наполи» намерен усилиться двумя игроками, если продаст своего лидера – грузинского хавбека Хвичу Кварацхелию.

Sky Sport Italia сообщает, что «Наполи» планирует подписать игроков на две позиции – флангового атакующего игрока и центрального полузащитника.

В списке потенциальных приобретений – вингер Ливерпуля Федерико Кьеза, лидер Лилля и сборной Косово Эдон Жегрова.

В шорт-лист также входят центральный полузащитник Интера Давиде Фраттези и хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини.

Относительно будущего Кварацхелии рассматривается предложение ПСЖ: €80 млн плюс защитник Милан Шкриньяр в качестве обмена.

По теме:
Источник: Ман Сити готов заплатить €80 млн за форварда Айнтрахта
Испугала цена? Реал принял решение отказаться от трансфера защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д отдала форварда в аренду в Нидерланды
Хвича Кварацхелия Ливерпуль трансферы Наполи трансферы АПЛ трансферы Серии A Федерико Кьеза Эдон Жегрова Лилль Давиде Фраттези Интер Милан Рома Рим Лоренцо Пеллегрини ПСЖ трансферы Лиги 1 Милан Шкриньяр
Николай Степанов Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Футбол | 10 января 2025, 02:45 2
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс

Известный портал GiveMeSport составил символическую сборную лучших футболистов в XXI веке

«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
Бокс | 09 января 2025, 16:51 5
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи
«Он его сводит в школу». Промоутера просят организовать бой Усика и Опетаи

Австралиец радует фанов нокаутами

Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Футбол | 09.01.2025, 10:40
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Футбол | 09.01.2025, 19:43
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
Футбол | 10.01.2025, 06:37
ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
ВИДЕО. Как работают тренеры Динамо? Закулисье работы штаба Шовковского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 4
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
09.01.2025, 07:48 1
Бокс
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
С кем сыграют Костюк и Свитолина? Украинки узнали соперниц на Aus Open 2025
09.01.2025, 06:00 20
Теннис
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 10
Футбол
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 21
Бокс
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем