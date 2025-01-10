Если продаст Хвичу, Наполи хочет купить вингера и центрхава. Есть шорт-лист
В списке: Федерико Кьеза, Эдон Жегрова, Давиде Фраттези, Лоренцо Пеллегрини
Итальянский «Наполи» намерен усилиться двумя игроками, если продаст своего лидера – грузинского хавбека Хвичу Кварацхелию.
Sky Sport Italia сообщает, что «Наполи» планирует подписать игроков на две позиции – флангового атакующего игрока и центрального полузащитника.
В списке потенциальных приобретений – вингер Ливерпуля Федерико Кьеза, лидер Лилля и сборной Косово Эдон Жегрова.
В шорт-лист также входят центральный полузащитник Интера Давиде Фраттези и хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини.
Относительно будущего Кварацхелии рассматривается предложение ПСЖ: €80 млн плюс защитник Милан Шкриньяр в качестве обмена.
𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Napoli’s plans if they sell Kvara:— Transfer Sector (@TransferSector) January 9, 2025
• Sign one of Chiesa or Zhegrova.
• Sign Frattesi or Pellegrini to add midfield depth.
[@SkySport] pic.twitter.com/paYeiVTwDA
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