Если продаст Хвичу, Наполи хочет купить вингера и центрхава. Есть шорт-лист

Итальянский «Наполи» намерен усилиться двумя игроками, если продаст своего лидера – грузинского хавбека Хвичу Кварацхелию.

Sky Sport Italia сообщает, что «Наполи» планирует подписать игроков на две позиции – флангового атакующего игрока и центрального полузащитника.

В списке потенциальных приобретений – вингер Ливерпуля Федерико Кьеза, лидер Лилля и сборной Косово Эдон Жегрова.

В шорт-лист также входят центральный полузащитник Интера Давиде Фраттези и хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини.

Относительно будущего Кварацхелии рассматривается предложение ПСЖ: €80 млн плюс защитник Милан Шкриньяр в качестве обмена.

