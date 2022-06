Свентек, Радваньска и Стаховский сыграют благотворительный матч для Украины

Польская теннисистка Ига Свентек, лидер рейтинга WTA, сыграет благотворительный матч в поддержку Украины.

Благотворительный ивент должен пройти 23 июля в польском Кракове. Все собранные средства будут направлены на поддержку Украины.

Свентек сыграет одиночный матч против другой польской теннисистки Агнешки Радваньской. Также состоится парная встреча с участием Свентек, Радваньской, украинца Сергея Стаховского и поляка-юниора Мартина Павельски.

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет судьей обоих матчей как посол платформы UNITED24, направленной на увеличение благотворительных пожертвований в поддержку Украины в мире.

Кроме того, на шоу поприсутствует знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко, тоже посол UNITED24.

