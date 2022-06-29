Свентек, Радваньска и Стаховский сыграют благотворительный матч для Украины
Элина Свитолина будет судьей, также на шоу поприсутствует Андрей Шевченко
Польская теннисистка Ига Свентек, лидер рейтинга WTA, сыграет благотворительный матч в поддержку Украины.
Благотворительный ивент должен пройти 23 июля в польском Кракове. Все собранные средства будут направлены на поддержку Украины.
Свентек сыграет одиночный матч против другой польской теннисистки Агнешки Радваньской. Также состоится парная встреча с участием Свентек, Радваньской, украинца Сергея Стаховского и поляка-юниора Мартина Павельски.
Украинская теннисистка Элина Свитолина будет судьей обоих матчей как посол платформы UNITED24, направленной на увеличение благотворительных пожертвований в поддержку Украины в мире.
Кроме того, на шоу поприсутствует знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко, тоже посол UNITED24.
🇺🇦 Od miesięcy pracowałam z moim zespołem nad inicjatywą pomocową dla Ukrainy, aby realnie wesprzeć tych, którzy cierpią z powodu wojny.— Iga Świątek (@iga_swiatek) June 29, 2022
🇺🇦 For months I have been working with my team on a charity initiative for Ukraine to support those who suffer because of the war...
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