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29 июня 2022, 14:55 | Обновлено 29 июня 2022, 15:08
168
0

Свентек, Радваньска и Стаховский сыграют благотворительный матч для Украины

Элина Свитолина будет судьей, также на шоу поприсутствует Андрей Шевченко

29 июня 2022, 14:55 | Обновлено 29 июня 2022, 15:08
168
0
Свентек, Радваньска и Стаховский сыграют благотворительный матч для Украины
Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек, лидер рейтинга WTA, сыграет благотворительный матч в поддержку Украины.

Благотворительный ивент должен пройти 23 июля в польском Кракове. Все собранные средства будут направлены на поддержку Украины.

Свентек сыграет одиночный матч против другой польской теннисистки Агнешки Радваньской. Также состоится парная встреча с участием Свентек, Радваньской, украинца Сергея Стаховского и поляка-юниора Мартина Павельски.

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет судьей обоих матчей как посол платформы UNITED24, направленной на увеличение благотворительных пожертвований в поддержку Украины в мире.

Кроме того, на шоу поприсутствует знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко, тоже посол UNITED24.

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благотворительные матчи United24 Ига Свёнтек Андрей Шевченко Элина Свитолина Агнешка Радваньска Сергей Стаховский Мартин Павельски
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