Украина. Премьер лига26 июня 2022, 01:57 |
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Александрия продлила контракт с полузащитником
Юрий Копына продолжит выступать в александрийском клубе
26 июня 2022, 01:57 |
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«Александрия» продлила контракт с полузащитником Юрием Копыной до 31 мая 2023 года.
Футболист дебютировал за александрийский клуб 7 августа 2021 года в матче против донецкого «Шахтера» в Киеве, в котором «Александрия» одержала победу со счетом 2:1.
В составе «Александрии» в чемпионате Украины Копына провел 7 матчей. Еще два матча он провел в Кубке Украины, где отличился одним забитым голом в ворота «Металлиста 1925».
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