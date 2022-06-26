«Александрия» продлила контракт с полузащитником Юрием Копыной до 31 мая 2023 года.

Футболист дебютировал за александрийский клуб 7 августа 2021 года в матче против донецкого «Шахтера» в Киеве, в котором «Александрия» одержала победу со счетом 2:1.

В составе «Александрии» в чемпионате Украины Копына провел 7 матчей. Еще два матча он провел в Кубке Украины, где отличился одним забитым голом в ворота «Металлиста 1925».