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  4. Александрия продлила контракт с полузащитником
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 01:57 |
32
0

Александрия продлила контракт с полузащитником

Юрий Копына продолжит выступать в александрийском клубе

26 июня 2022, 01:57 |
32
0
Александрия продлила контракт с полузащитником
ФК Александрия. Юрий Копына

«Александрия» продлила контракт с полузащитником Юрием Копыной до 31 мая 2023 года.

Футболист дебютировал за александрийский клуб 7 августа 2021 года в матче против донецкого «Шахтера» в Киеве, в котором «Александрия» одержала победу со счетом 2:1.

В составе «Александрии» в чемпионате Украины Копына провел 7 матчей. Еще два матча он провел в Кубке Украины, где отличился одним забитым голом в ворота «Металлиста 1925».

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Юрий Копына Александрия продление контракта чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Александрия
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