Александр КУЧЕР: «Шахтер и Динамо будут играть на встречных курсах»

Матч между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», который состоится завтра, 11 мая, в рамках 28-го тура Премьер-лиги, имеет большое значение для обеих команд. Каждая из них стремится получить золотые награды, поэтому очередной раунд украинского классико обещает быть не менее интересным и интригующим, чем все предыдущие.

Воспитанник киевского футбола Александр Кучер, который львиную долю своей карьеры провел в «Шахтере», поделился своими ожиданиями от центрального матча второго круга.

– Это очень интересная игра для всех украинских болельщиков и зрителей, которые будут присутствовать на ней. В ней будет решаться судьба чемпионства, которое горняки могут завоевать в случае победы. Думаю, что они не захотят откладывать это на следующий матч. Если «Шахтер» проиграет, то после этого тура он сохранит первое место и у него еще останутся шансы побороться с «Динамо» за золото. Однако следует отметить, что на дончан после завтрашней встречи с киевлянами достаточно тяжелый график. Их в среду ждет поединок с «Ворсклой» в финале Кубка Украины, а затем матчи чемпионата с «Днепром-1» и «Полесьем» на выезде. Поэтому при условии потери трех очков «Шахтером» в субботней дуэли «Динамо» может на что-то надеяться. Отставание динамовцев от главного конкурента составит всего один пункт, поэтому это их может обнадеживать.

– Как, по вашему мнению, непримиримые соперники построят игру в завтрашнем поединке?

– «Динамо» выйдет на этот поединок со стремлением только победы, ведь только в таком случае оно еще сохранит шансы на золото. Киевляне будут играть в своем стиле, надеясь на ошибку «Шахтера» в следующих матчах. Считаю, что ничьей в этом матче не должно быть. Хотя все может случиться, ведь это футбол. Что касается «Шахтера», то концовка сезона для горняков тоже является нелегкой. После поединка с динамовцами донецкая команда может потратить силы и в кубковом финале с «Ворсклой». Полученная нагрузка в этих двух играх может сказаться на матчах в Днепре и Житомире. Поэтому на футболистов «Шахтера» сейчас ложится большая ответственность. Чтобы не усложнять себе турнирные дела в дальнейшем, горняки в завтрашнем поединке с «Динамо» будут рассчитывать только на победу. Уверен, что футболисты донецкой команды не будут отставать, поэтому я ожидаю интересную игру. Соперники будут играть на встречных курсах и мы увидим хороший футбол.

Ранее мы сообщали, что «Динамо» обыграло «Шахтер» в юношеском классическом.