Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Шахтер и Динамо будут играть на встречных курсах»
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 17:39 | Обновлено 10 мая 2024, 18:16
166
0

Александр КУЧЕР: «Шахтер и Динамо будут играть на встречных курсах»

Бывший защитник дончан поделился своими ожиданиями перед классическим

10 мая 2024, 17:39 | Обновлено 10 мая 2024, 18:16
166
0
Александр КУЧЕР: «Шахтер и Динамо будут играть на встречных курсах»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Матч между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», который состоится завтра, 11 мая, в рамках 28-го тура Премьер-лиги, имеет большое значение для обеих команд. Каждая из них стремится получить золотые награды, поэтому очередной раунд украинского классико обещает быть не менее интересным и интригующим, чем все предыдущие.

Воспитанник киевского футбола Александр Кучер, который львиную долю своей карьеры провел в «Шахтере», поделился своими ожиданиями от центрального матча второго круга.

– Это очень интересная игра для всех украинских болельщиков и зрителей, которые будут присутствовать на ней. В ней будет решаться судьба чемпионства, которое горняки могут завоевать в случае победы. Думаю, что они не захотят откладывать это на следующий матч. Если «Шахтер» проиграет, то после этого тура он сохранит первое место и у него еще останутся шансы побороться с «Динамо» за золото. Однако следует отметить, что на дончан после завтрашней встречи с киевлянами достаточно тяжелый график. Их в среду ждет поединок с «Ворсклой» в финале Кубка Украины, а затем матчи чемпионата с «Днепром-1» и «Полесьем» на выезде. Поэтому при условии потери трех очков «Шахтером» в субботней дуэли «Динамо» может на что-то надеяться. Отставание динамовцев от главного конкурента составит всего один пункт, поэтому это их может обнадеживать.

– Как, по вашему мнению, непримиримые соперники построят игру в завтрашнем поединке?
– «Динамо» выйдет на этот поединок со стремлением только победы, ведь только в таком случае оно еще сохранит шансы на золото. Киевляне будут играть в своем стиле, надеясь на ошибку «Шахтера» в следующих матчах. Считаю, что ничьей в этом матче не должно быть. Хотя все может случиться, ведь это футбол. Что касается «Шахтера», то концовка сезона для горняков тоже является нелегкой. После поединка с динамовцами донецкая команда может потратить силы и в кубковом финале с «Ворсклой». Полученная нагрузка в этих двух играх может сказаться на матчах в Днепре и Житомире. Поэтому на футболистов «Шахтера» сейчас ложится большая ответственность. Чтобы не усложнять себе турнирные дела в дальнейшем, горняки в завтрашнем поединке с «Динамо» будут рассчитывать только на победу. Уверен, что футболисты донецкой команды не будут отставать, поэтому я ожидаю интересную игру. Соперники будут играть на встречных курсах и мы увидим хороший футбол.

Ранее мы сообщали, что «Динамо» обыграло «Шахтер» в юношеском классическом.

По теме:
Следом за Карпатами. Ингулец досрочно обеспечил себе выход в УПЛ
Иван ГЕЦКО: «Верю в чудо от Динамо»
Тренер Хуста: «Мобилизация? Нам нужны гарантии проведения соревнований»
Александр Кучер Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Футбол | 09 мая 2024, 20:46 0
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ

Икер считает, что против «Боруссии» должен сыграть именно украинский вратарь

ОФИЦИАЛЬНО. Многострадальный экс-вингер Шахтера ушел из Кишварды
Футбол | 10 мая 2024, 16:01 0
ОФИЦИАЛЬНО. Многострадальный экс-вингер Шахтера ушел из Кишварды
ОФИЦИАЛЬНО. Многострадальный экс-вингер Шахтера ушел из Кишварды

Веллингтон Нем опять получил статус свободного агента

Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Футбол | 10.05.2024, 00:03
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Шатерникова объяснила, почему Ломаченко молчит о войне в Украине
Бокс | 10.05.2024, 13:10
Шатерникова объяснила, почему Ломаченко молчит о войне в Украине
Шатерникова объяснила, почему Ломаченко молчит о войне в Украине
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 10.05.2024, 08:47
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
09.05.2024, 17:12 1
Хоккей
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
09.05.2024, 01:40 2
Футбол
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
09.05.2024, 07:44 26
Футбол
Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
08.05.2024, 22:23
Другие виды
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
09.05.2024, 07:18 7
Футбол
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50 2
Футбол
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
08.05.2024, 19:25 17
Футбол
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
09.05.2024, 11:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем