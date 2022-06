Услуги Ярмоленко предложили клубам MLS

Сейчас Андрей Ярмоленко активно занят поисками нового клуба. Его контракт с «Вест Хэмом» истекает в конце июня.

Посредники предложили услуги Ярмоленко клубам MLS. Об этом сообщает американский инсайдер Том Богерт.

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко рассчитывает в своем новом клубе на зарплату в 2 миллиона евро в год.

I wonder what's next for Ukraine star Andriy Yarmolenko, who is out of contract this summer and leaving West Ham.



Know the possibility of signing him was offered to some MLS clubs by intermediaries. Would be cool. But that kind of thing happens legitimately all the time. pic.twitter.com/fqMD9cUn2N