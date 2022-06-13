Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе

32-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который покидает лондонский клуб в связи с истечением срока действия контракта, определился с требованиями, которые будет предъявлять в переговорном процессе с новыми потенциальными работодателями.

Как сообщает журналист Эртан Сюзгун, Ярмоленко хочет получить минимум 2-летний контракт с окладом в 2 миллиона евро за сезон и возможностью получения бонусов за достижение определенных целей. Также украинец будет требовать подписной бонус в размере 1 миллиона евро.

ÖZEL - Andriy Yarmolenko’nun istekleri:



🔸 Yıllık: 2 milyon Euro + başarı bonusları



🔸 İmza parası: 1 milyon Euro



✍️ Minimum 2 yıllık sözleşme pic.twitter.com/vUWf0lS2OS — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) June 11, 2022

Ранее сообщалось, что представители «Бешикташа» провели встречу с Ярмоленко на предмет потенциального сотрудничества. Также в СМИ писали, что в услугах украинца заинтересован новичок АПЛ «Фулхэм».