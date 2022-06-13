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  4. Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
Англия
13 июня 2022, 09:47 |
4896
1

Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе

Лидера сборной Украины сватают в английские и турецкие клубы

13 июня 2022, 09:47 |
4896
1
Журналист назвал требования Ярмоленко по зарплате в новом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

32-летний вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который покидает лондонский клуб в связи с истечением срока действия контракта, определился с требованиями, которые будет предъявлять в переговорном процессе с новыми потенциальными работодателями.

Как сообщает журналист Эртан Сюзгун, Ярмоленко хочет получить минимум 2-летний контракт с окладом в 2 миллиона евро за сезон и возможностью получения бонусов за достижение определенных целей. Также украинец будет требовать подписной бонус в размере 1 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что представители «Бешикташа» провели встречу с Ярмоленко на предмет потенциального сотрудничества. Также в СМИ писали, что в услугах украинца заинтересован новичок АПЛ «Фулхэм».

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Андрей Ярмоленко трансферы Вест Хэм
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Источник Sport.ua
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yan2018
35000 фунтов в неделю ?   Ну не знаю. Это ЗП  команды Премьер Лиги  из первой 10-ки.   А Анлию он не бросит.
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