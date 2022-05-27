Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко

У Андрея Ярмоленко появился шанс остаться в АПЛ после ухода из «Вест Хэма». Интерес к украинскому вингеру проявляет новичок лиги «Фулхэм».

«Дачники» пока что мониторят ситуацию вокруг 32-летнего украинца, и готовятся сделать предложение в ближайшее время.

В нынешнем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 3 ассиста в 33 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что игрок хочет продолжить карьеру в Турции.