Англия27 мая 2022, 14:49 |
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Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
Украинский вингер может перейти в «Фулхэм»
27 мая 2022, 14:49 |
913
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У Андрея Ярмоленко появился шанс остаться в АПЛ после ухода из «Вест Хэма». Интерес к украинскому вингеру проявляет новичок лиги «Фулхэм».
«Дачники» пока что мониторят ситуацию вокруг 32-летнего украинца, и готовятся сделать предложение в ближайшее время.
В нынешнем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 3 ассиста в 33 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что игрок хочет продолжить карьеру в Турции.
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Комментарии 3
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Очень хороший вариант для Ярмолы, даже никуда переезжать не нужно с Лондона
Есть смысл остаться в АПЛ. Вряд ли кто-то будет следить за чемпионатом Турции...
Безумовно нормальний варіант. Основним не буде. Але Досвідчений гравець на підміну Вілсону потрібна.
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