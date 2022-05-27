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Англия
27 мая 2022, 14:49 |
913
3

Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко

Украинский вингер может перейти в «Фулхэм»

27 мая 2022, 14:49 |
913
3
Новичок АПЛ интересуется Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

У Андрея Ярмоленко появился шанс остаться в АПЛ после ухода из «Вест Хэма». Интерес к украинскому вингеру проявляет новичок лиги «Фулхэм».

«Дачники» пока что мониторят ситуацию вокруг 32-летнего украинца, и готовятся сделать предложение в ближайшее время.

В нынешнем сезоне на счету Ярмоленко 3 гола и 3 ассиста в 33 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что игрок хочет продолжить карьеру в Турции.

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Андрей Ярмоленко Фулхэм Вест Хэм Английская Премьер-лига
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Nordenus
Очень хороший вариант для Ярмолы, даже никуда переезжать не нужно с Лондона
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+4
Zhez53
Есть смысл остаться в АПЛ. Вряд ли кто-то будет следить за чемпионатом Турции... 
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+4
Віталій Яценко
Безумовно нормальний варіант. Основним не буде. Але Досвідчений гравець на підміну Вілсону потрібна. 
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0
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