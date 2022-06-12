Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко

Представители «Бешикташа» интересуются кандидатурой Андрея Ярмоленко, а также проводили с ним встречи.

Об этом заявил турецкий журналист Барыс Юрдусевен.

Отметим, что у Ярмоленко завершился контракт с «Вест Хэмом», на данный момент он является свободным агентом.

В предыдущем сезоне провел 33 матча за клуб, забил три гола, сделал три ассиста.

«Бешикташ» завершил прошлый сезон на шестой позиции и не пробился в еврокубки.