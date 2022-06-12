Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко
Турция
12 июня 2022, 15:11 | Обновлено 12 июня 2022, 15:32
1872
0

Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко

Андрей на карандаше у «Бешикташа»

12 июня 2022, 15:11 | Обновлено 12 июня 2022, 15:32
1872
0
Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Представители «Бешикташа» интересуются кандидатурой Андрея Ярмоленко, а также проводили с ним встречи.

Об этом заявил турецкий журналист Барыс Юрдусевен.

Отметим, что у Ярмоленко завершился контракт с «Вест Хэмом», на данный момент он является свободным агентом. 

В предыдущем сезоне провел 33 матча за клуб, забил три гола, сделал три ассиста.

«Бешикташ» завершил прошлый сезон на шестой позиции и не пробился в еврокубки.

По теме:
Клуб Реброва сделал Шахтеру официальное предложение по Педриньо
Торино далек от соглашения с Шахтером по трансферу Соломона
Фиорентина договорилась с Шахтером по Додо
Андрей Ярмоленко Бешикташ трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Футбол | 11 июня 2022, 17:58 24
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению

Национальная команда одержала вторую победу в Лиге наций

Гаттузо хочет видеть в Валенсии Мертенса
Футбол | 12 июня 2022, 12:38 2
Гаттузо хочет видеть в Валенсии Мертенса
Гаттузо хочет видеть в Валенсии Мертенса

Форвард покинет «Наполи» в конце июня

ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
Футбол | 12.06.2022, 06:10
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Забарный за 30 млн, Барселона и Зинченко, ставим на Испанию
Футбол | 12.06.2022, 15:31
ВИДЕО. Забарный за 30 млн, Барселона и Зинченко, ставим на Испанию
ВИДЕО. Забарный за 30 млн, Барселона и Зинченко, ставим на Испанию
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Футбол | 11.06.2022, 22:11
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Андрей ПЯТОВ: «Мы договорились с Забарным: он срезает, я отбиваю»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
ФОТО. Рашисты показали последствия попадания из Байрактара в катер Серна
10.06.2022, 20:37 3
Война
Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров
Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров
11.06.2022, 08:30 16
Футбол
Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ
10.06.2022, 21:46 4
Футбол
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
Украинский арбитр попал в плен к рашистам в Мариуполе
10.06.2022, 22:22
Футбол
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
12.06.2022, 11:40 15
Футбол
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
11.06.2022, 18:50 5
Футбол
Министр обороны Великобритании: «Армия рф находится на грани истощения»
Министр обороны Великобритании: «Армия рф находится на грани истощения»
10.06.2022, 16:35 4
Война
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
НХЛ. Невероятная Тампа-Бэй третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли
12.06.2022, 07:25
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем