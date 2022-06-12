Турция12 июня 2022, 15:11 | Обновлено 12 июня 2022, 15:32
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Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко
Андрей на карандаше у «Бешикташа»
12 июня 2022, 15:11 | Обновлено 12 июня 2022, 15:32
1872
0
Представители «Бешикташа» интересуются кандидатурой Андрея Ярмоленко, а также проводили с ним встречи.
Об этом заявил турецкий журналист Барыс Юрдусевен.
Отметим, что у Ярмоленко завершился контракт с «Вест Хэмом», на данный момент он является свободным агентом.
В предыдущем сезоне провел 33 матча за клуб, забил три гола, сделал три ассиста.
«Бешикташ» завершил прошлый сезон на шестой позиции и не пробился в еврокубки.
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