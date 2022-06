Так англичан давно не били. Сборная Англии потерпела историческое поражение

В матче Лиги наций сборная Венгрии на выезде обыграла Англию со счетом 4:0, нанеся сопернику самое большое домашнее поражение с 1928 года.

Тогда Англия уступила Шотландии 1:5.

Впервые с 1968 года англичане проиграли, пропустив 4 или больше гола.

Кроме того, сейчас команда Гарета Саутгейта находится на серии из четырех матчей без побед - самой длинной с 2014 года.



