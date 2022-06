Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича

В этом году Открытый чемпионат Франции по теннису вернулся в привычном формате и в привычное время. Практически все большие ожидания сбылись, но мужской турнир стал даже чуть более сенсационным. Хотя у женщин из стабильного была лишь Ига Свёнтек, этого оказалось вполне достаточно.

К примеру, после трех раундов у женщин выбыли девять представительниц первой десятки, но сомнений в победительнице все равно практически не было. У мужчин состоялось очень много высокорейтинговых сражений, победителей которых не всегда можно было предсказать с достаточной степенью уверенности.

Мужской одиночный разряд. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) [5] – Каспер Рууд (Норвегия) [8] – 6:3, 6:3, 6:0

После прошлогоднего поражения Надаля в полуфинале от Новака Джоковича и последующей длительной паузы в выступлениях многие заговорили о том, что блистательная карьера одного из самых выдающихся атлетов современности подходит к концу. Но Рафа триумфально вернулся в Австралии и, воспользовавшись депортацией Джоковича, сумел разобраться с молодым поколением на харде.

Доминирование испанца продолжалось до финала в Акапулько, после чего организм снова дал сбой. Результаты на грунте не впечатляли, из-за чего в общую победу Надаля в Париже верили не очень охотно. Более того, жребий не был к нему благосклонным, на пути к титулу нужно было обыгрывать едва ли не всех самых сильных соперников из возможных. Тем не менее, Грунтовый король в очередной раз доказал, почему его так именуют. На пути к трофею Рафаэль проиграл всего три сета, оформил уверенный реванш в матче с Джоковичем, перемолол Зверева, после чего стало ясно, что титула он уже не отдаст. Из нижней части турнирной сетки по настоящему достойных соперников для него не было, это показал даже разгромный счет финала, где борьбой почти не пахло.

К слову, Рафа впервые выиграл два первых мейджора в сезоне, это крутое достижение. Подвиг Надаля еще более невероятен из-за того, что он играл фактически на обезболивающих уколах. Боль в стопе не дает ему покоя, если решение этого вопроса не будет найдено, то карьера действительно может закончиться.

Лучший матч. 1/4 финала

Александр Зверев (Германия) [3] – Карлос Алькарас (Испания) [6] – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6(7)

На этом турнире было много хороших матчей, но очень хотелось бы отметить именно эту встречу. До начала соревнований Алькарас был среди главных фаворитов и перед этим поединком рассматривался как потенциальный победитель. Многие хорошо помнят, что Зверев ранее никогда не обыгрывал оппонентов из первой десятки на мейджорах, катастрофическая серия продолжалась 11 поединков подряд. И все же с 12-й попытки немец сумел пробить эту скалу поражений. И сделал это сам, выдав отличный матч. Алькарас до этого был уязвим лишь во встрече с соотечественником Альбертом Рамосом, и даже со Зверевым мог достичь успеха, переведя встречу в пятый сет. Оба выдали отличный тай-брейк четвертого сета, но Александр оказался успешнее.

Прорыв турнира – Хольгер Руне

19-летний представитель Дании и ранее был хорошо знаком болельщикам тенниса, но все же сравниться по популярности с Алькарасом ему пока не под силу. Руне был первой ракеткой мира среди юниоров, три года назад брал титул в Париже в соревновании парней, но на взрослом уровне так еще не стрелял. В апреле Хольгер выиграл дебютный титул ATP в Мюнхене, стало ясно, что перспективы у этого парня огромные. Но чтобы с первого раза на взрослом Ролан Гаррос дойти до 1/4 финала – это очень сильно. Более того, в первых четырех матчах он отдал всего один сет, а в итоге проиграл Рууду в матче с привкусом скандала. Горячие скандинавские парни еще во время поединка не были в восторге от действий друг друга, послематчевое рукопожатие вышло довольно прохладным. Для более эмоционального Хольгера это будет прекрасный опыт перед будущими большими победами.

Главные неудачники – Александр Зверев и Стефанос Циципас

Александру не повезло в двух вещах. Во-первых, он попал в верхнюю часть сетки и на пути к матчу за титул должен был провести два поединка против главных фаворитов. И если на первый его хватило, то во втором, против Надаля, немецкий теннисист получил серьезную травму, из-за которой наверняка не сыграет на Уимблдоне.

Циципасу наоборот невероятно повезло со жребием. В половине сетки прошлогоднего финалиста не было никого, кто бы был потенциально сильнее грека на грунте. Но с первых матчей стало ясно, что форма Циципаса оставляет желать лучшего. Уже в первом круге ему пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам против Лоренцо Музетти, во втором – четыре часа бороться против Зденека Коларжа, а в 1/8 финала Стефанос и вовсе проиграл Руне.

Любимец фортуны – Каспер Рууд

Если Рафаэлю Надалю для выхода в финал пришлось обыграть трех представителей первой десятки, то самым высокорейтинговым соперником Рууда был Хуберт Хуркач. Поляк хоть и занимает 13-ю строчку мирового рейтинга, но лучше чувствует себя на более быстрых покрытиях. Огромный кусок работы за Каспера сделал хорват Марин Чилич. В 1/8 финала он деклассировал Даниила Медведева, а в четвертьфинале выдал еще один шикарный матч против Андрея Рублева. Наложение персональных санкций на россиян забрало слишком много сил и в полуфинале он выглядел гораздо хуже. И все же Марину нужно сказать отдельное спасибо за блистательную трехдневную спецоперацию по декацапизации Ролан Гаррос. Пожелаем ему дойти до финала на Уимблдоне.

Отдельно хотелось бы вспомнить инцидент, который состоялся в полуфинале Рууд – Чилич. В третьем сете на корт выбежала климатическая активистка и приковала себя к сетке. Все бы ничего, но для тенниса истории с выбеганиями на корт довольно болезнены. В 1993 году безумный фанат ударил ножом Монику Селеш, после этого подобные инциденты всегда вызывают неприятные ассоциации.

Наши

Украинские теннисисты не были представлены даже в квалификации, это существенно ударило по их карману. К счастью, в отборе Уимблдона мы увидим дебют Виталия Сачко, также там сыграет и Илья Марченко.

Женский одиночный разряд. Финал

Ига Свёнтек (Польша) [1] – Кори Гауфф (США) [18] – 6:1, 6:3

Свёнтек считалась безальтернативной фавориткой перед началом турнира. Полька имела серию из 28 побед и пяти выигранных соревнований подряд. Ига действительно доминировала на корте практически в каждом матче, выигрывая не менее половины сетов с преимуществом в два брейка и больше. Но было одно обстоятельство, которое заставляло немножечко усомниться в ее будущей победе. За последние десять лет женщины после победы в Риме никак не могли взять титул в Париже. На эти грабли уже наступала и наша Элина Свитолина, которая в 2017-м, вероятно, была ближе всего к титулу. Также эта горькая участь постигла и Серену Уильямс, и Симону Халеп, да и саму Свёнтек в прошлом году тоже.

Действительно, в середине соревнований Ига провела два непростых поединка. Сначала она отдала целых восемь геймов черногорке Данке Ковинич, а потом даже проиграла стартовую партию 19-летней Чжэн Циньвэнь. Китаянка в остальных партиях выглядела хуже, а потом призналась, что не могла играть в полную силу из-за болей в животе по причине месячных. Очень откровенно, как для китаянок, ранее они подобным не делились.

Теперь Свёнтек имеет серию побед из 35 матчей, с 2000-го у женщин что-то подобное делала лишь Винус Уильямс. Тогда она выиграла Уимблдон, US Open, Олимпиаду в Сиднее и еще три менее значимых турнира. Возможно, вы будете удивлены, но даже у Надаля такого невероятного винстрика нет (максимум 32). У мужчин, которые еще в деле, более продолжительной серией могут похвастаться лишь Роджер Федерер (41) и Новак Джокович (43). В ближайшее время полька может превзойти и женские серии из 90-х, Моника Селеш тогда выиграла на один матч больше, Мартина Хингис – на два.

Вот так выглядят результаты финалов Свёнтек от первой победы в Париже до второй включительно. Максимальное доминирование в самых важных матчах.

Iga Swiatek has now won 18 consecutive sets in finals, has not lost more than 5 games in her last 9 finals.



2022 RG: 61 63

2022 Rome: 62 62

2022 Stuttgart: 62 62

2022 Miami: 64 60

2022 IW: 64 61

2022 Doha: 62 60

2021 Rome: 60 60

2021 Adelaide: 62 62

2020 RG: 64 61