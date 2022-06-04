Ига СВЁНТЕК: «Не теряю надежду и буду поддерживать украинцев»
Польская теннисистка не забывает об Украине
Первая ракетка мира Ига Свёнтек выступила с речью после победы в финале Ролан Гаррос.
Не забыла полька и об Украине, которая страдает от российского военного вторжения.
«Хотела бы сказать еще несколько слов об Украине... Будьте сильными, потому что война все еще продолжается (продолжительные овации трибун - прим.). После моего первого заявление в Доха я надеялась, что ситуация станет лучше, и я все еще не теряю надежду и буду поддерживать вас», – сказала теннисистка.
Отметим, что Свёнтек продолжает играть с сине-желтой ленточкой на кепке.
🗣 Iga Swiatek's winner's speech 🏆— The Field (@thefield_in) June 4, 2022
Appreciation for Coco Gauff, working hard to get to this point and finally a word for Ukraine.
📹: #RolandGarros pic.twitter.com/KrsoUF2IjB
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