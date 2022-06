Ига СВЁНТЕК: «Не теряю надежду и буду поддерживать украинцев»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выступила с речью после победы в финале Ролан Гаррос.

Не забыла полька и об Украине, которая страдает от российского военного вторжения.

«Хотела бы сказать еще несколько слов об Украине... Будьте сильными, потому что война все еще продолжается (продолжительные овации трибун - прим.). После моего первого заявление в Доха я надеялась, что ситуация станет лучше, и я все еще не теряю надежду и буду поддерживать вас», – сказала теннисистка.

Отметим, что Свёнтек продолжает играть с сине-желтой ленточкой на кепке.

🗣 Iga Swiatek's winner's speech 🏆



Appreciation for Coco Gauff, working hard to get to this point and finally a word for Ukraine.



📹: #RolandGarros pic.twitter.com/KrsoUF2IjB