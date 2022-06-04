Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига СВЁНТЕК: «Не теряю надежду и буду поддерживать украинцев»
Ролан Гаррос
04 июня 2022, 18:21 |
616
2

Ига СВЁНТЕК: «Не теряю надежду и буду поддерживать украинцев»

Польская теннисистка не забывает об Украине

04 июня 2022, 18:21 |
616
2
Ига СВЁНТЕК: «Не теряю надежду и буду поддерживать украинцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Іга Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выступила с речью после победы в финале Ролан Гаррос.

Не забыла полька и об Украине, которая страдает от российского военного вторжения.

«Хотела бы сказать еще несколько слов об Украине... Будьте сильными, потому что война все еще продолжается (продолжительные овации трибун - прим.). После моего первого заявление в Доха я надеялась, что ситуация станет лучше, и я все еще не теряю надежду и буду поддерживать вас», – сказала теннисистка.

Отметим, что Свёнтек продолжает играть с сине-желтой ленточкой на кепке. 

По теме:
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
35-я победа подряд. Свёнтек во второй раз за три года выиграла Ролан Гаррос
Ига Свёнтек – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кори Гауфф Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
Теннис | 03 июня 2022, 23:15 0
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос
Определен соперник Надаля в финале Ролан Гаррос

В матче за титул сыграет норвежец Каспер Рууд

Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Футбол | 03 июня 2022, 21:51 3
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами
Лацио купил хавбека Шахтера. Клубы уже обменялись документами

Маркос Антонио, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в столице Италии

Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Футбол | 03.06.2022, 18:20
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Стал известен арбитр матча Уэльс – Украина
Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника
Футбол | 04.06.2022, 15:51
Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника
Бабич или Хацкевич. Заря ищет замену для Скрипника
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Теннис | 03.06.2022, 19:37
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Боль и драма. Надаль вышел в финал Ролан Гаррос из-за травмы Зверева
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Valerie
Яка ж вона класна, просто по людськи. Поляки - це взагалі якийсь феномен в українській історії. 
Ответить
+7
Rolan Stkomarovskiy
Дякую Іга, Ви - чудові та щирі. Дякую за підтримку України в такі важкі часи для українців. Це дуже потужно і круто. One Love.  
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21
Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21
03.06.2022, 00:17 2
Футбол
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
ВИДЕО. Приковала себя к сетке. Активистка прервала матч Ролан Гаррос
03.06.2022, 22:54 3
Теннис
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
02.06.2022, 19:54 16
Футбол
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
У нас осталось 1028 дней. Активистка пояснила, зачем приковала себя к сетке
04.06.2022, 04:50 2
Теннис
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 Уэльс – Украина
04.06.2022, 00:20 2
Футбол
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
02.06.2022, 16:11 4
Бокс
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
02.06.2022, 18:24 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем