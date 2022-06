ВИДЕО. Гвардиола оценит. Украина выполнила 24 паса перед голом Яремчука

Первого июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины выиграла полуфинальный поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии (3:1).

Украина удвоила перевес в счете на 49-й минуте, Роман Яремчук точно завершил ударом головой атаку сине-желтых после точного навеса от Александра Караваева.

Если копнуть глубже, то во время этой атаки непрерывное владение мяча сборной Украины составило 1 минуту 46 секунд, за это время украинцы выполнили 24 передачи без потери мяча.

