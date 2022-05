ВИДЕО. Мухова подвернула ногу и не смогла доиграть матч с Анисимовой

Чешская теннисистка Каролина Мухова не смогла доиграть матч третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису против Аманды Анисимовой.

При счете 2:2 во второй партии после выигрыша первого сета чешка подвернула ногу. Мухова пыталась играть через боль, несколько раз плакала, но все приняла решение сняться в третьей партии при счете 0:3.

Анисимова сыграет в четвертом круге против канадки Лейлы Фернандес, которая обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич.

Ролан Гаррос. Третий круг

Каролина Мухова (Чехия) – Аманда Анисимова (США) – 7:6(7), 2:6, 0:3

Лейла Фернандес (Канада) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 7:5, 3:6, 7:5

Karolina Muchova took the 1st set over Amanda Anisimova after 1hr 22 mins but after this fall mid 2nd set she didn't win another game.



Tried to fight through the pain but retires 3-0 down in the 3rd. Understandably in tears shaking hands at the net



Hope she is fully fit soon 🤞 pic.twitter.com/QxfieEz3au