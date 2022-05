Астон Вилла официально объявила о переходе хавбека сборной Франции

«Астон Вилла» официально объявила о трансфере хавбека «Марселя» Бубакара Камара.

22-летний француз подписал пятилетний контракт с клубом, до лета 2027 года.

Камара перешел на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Марселем» истек по окончании сезона 2021/23.

Камара является воспитанником марсельского клуба, провел в его составе 170 матчей и забил 4 гола.

Недавно опорный полузащитник был впервые вызван в сборную Франции. В текущем сезоне он провел 48 матчей за клуб во всех турнирах и забил 1 гол.

