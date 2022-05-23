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  4. ХАВИ: «Можем быть довольными сезоном, но не счстливыми»
Испания
23 мая 2022, 08:20 |
93
0

ХАВИ: «Можем быть довольными сезоном, но не счстливыми»

«Барселона» завершила сезон на втором месте

23 мая 2022, 08:20 |
93
0
ХАВИ: «Можем быть довольными сезоном, но не счстливыми»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча «Вильярреалом» (0:2) высказался о результате команды в сезоне 2021/22. 

«Мы завершили сезон не лучшим образом. Он лежал на нас тяжким грузом, но сейчас можно отдохнуть и отвлечься. Мы приложили огромные моральные усилия. Мы можем быть довольными, но не счастливыми. Но в целом итоги нельзя считать отрицательными.

В ноябре мы были внизу, но в итоге выполнили задачу-минимум – финишировали вторыми. Футбол закончился, начинается работа в офисе. Многое нужно изменить, чтобы мы стали более конкурентоспособными и боролись за трофеи», – сказал Хави.

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чемпионат Испании по футболу Хави Барселона
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Источник El Mundo Deportivo
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