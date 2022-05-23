ХАВИ: «Можем быть довольными сезоном, но не счстливыми»

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча «Вильярреалом» (0:2) высказался о результате команды в сезоне 2021/22.

«Мы завершили сезон не лучшим образом. Он лежал на нас тяжким грузом, но сейчас можно отдохнуть и отвлечься. Мы приложили огромные моральные усилия. Мы можем быть довольными, но не счастливыми. Но в целом итоги нельзя считать отрицательными.

В ноябре мы были внизу, но в итоге выполнили задачу-минимум – финишировали вторыми. Футбол закончился, начинается работа в офисе. Многое нужно изменить, чтобы мы стали более конкурентоспособными и боролись за трофеи», – сказал Хави.