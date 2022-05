ОФИЦИАЛЬНО. АПЛ назвала лучшего игрока сезона

Лучшим игроком сезона 2022/2023 в АПЛ был признан полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

Кроме него на награду претендовали Трент Александер-Арнольд, Мохамед Салах, Жоау Канселу, Букайо Сака, Сон Хын Мин, Джаррод Боуэн и Джеймс Уорд-Прауз.

В нынешнем сезоне на счету Де Брюйне 15 голов и 7 ассистов в 29 матчах за «Манчестер Сити» в АПЛ. Завтра команда завершит сезон матчем против «Астон Виллы».

