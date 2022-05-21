Судьба чемпионского титула в АПЛ решится в заключительном, 38-м туре. Все матчи будут начинаться в одно время – в 18:00 по Киеву.

«Манчестер Сити»

К последнем туру АПЛ «Манчестер Сити» подходит в статусе лидера АПЛ – судьба золотых медалей полностью в руках команды Пепа Гвардиолы. Однако ситуация для Александра Зинченко и компании очень напряженная.

Ничья 2:2 в матче против «Вест Хэма» в прошлое воскресенье значительно усложнила жизнь «Манчестер Сити». Теперь действующий чемпион подходит к заключительному туру лишь с 1-очковым преимуществом над «Ливерпулем»: любая ошибка, любая потеря очков может стоить подопечным Гвардиолы чемпионского титула.

К решающему матчу сезона «Манчестер Сити» подходит с ощутимыми кадровыми проблемами в обороне. Из-за травм с «Астон Виллой» не смогут сыграть Рубен Диаш, Джон Стоунз и Кайл Уокер.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» главную задачу на сезон, спастись от вылета, выполнила уже давно и уверенно. Опустить ниже 14-го места команда из Бирмингема уже не может, математически в последнем туре «Астон Вилла» может подняться сразу на 10-е место, но принципиальной разницы между 10-м и 14-м местом нет – до зоны еврокубков все равно не дотянуться.

Потеряв турнирную мотивацию, «Астон Вилла» в последних трех турах набрала всего два очка. Казалось бы, вероятность потери очков для «Сити» минимальная? Не совсем так.

Перца этому матчу придает персона главного тренера «Астон Виллы», Стивена Джеррарда. В бытность игроком «Ливерпуля» легендарный хавбек так и не смог принести клубу чемпионский титул в АПЛ, и наверняка сделает все возможное, чтобы подарить клубу всей своей жизни титул, отобрав очки у «Сити». Другое дело, что одного лишь желания Джеррарда может быть недостаточно.

История встреч

За всю историю «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» провели между собой 94 матча. Более чем двукратное преимущество на стороне «Сити»: 48 побед против 23. Еще 23 матча завершились вничью. Разница голов – 160 – 103 в пользу «Манчестер Сити».

Прогноз на противостояние

Фанатам «Манчестер Сити» как никому известно, что в последнем туре АПЛ могут случаться разные чудеса и перевороты в турнирной таблице. Но все же слишком многое говорит в пользу того, что все завершится прозаично – победой и чемпионством для команды Пепа Гвардиолы. Коэффициент на победу «Сити» в матче – 1,16.

22 мая, воскресенье