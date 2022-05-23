Клуб «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии 2021/22, совершив большой камбэк в последнем туре.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле после перерыва, заменив Фернандиньо. При счете 0:2 Пеп Гвардиола пошел ва-банк, и «Ман Сити» совершил большой камбэк в последней трети игры. Три мяча отправили в ворота клуба из Бирмингема Илкан Гюндоган (дубль) и Родри.

Смотрите видеозапись пресс-конференции Пепа после матча Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2.

Пеп Гвардиола: «Мы уже легенды. Мы виграли 4 из 5 розыгрышей АПЛ, потому что наши ребята особенные. Нас будут помнить. 4 победы в Премьер-лиге за 5 лет – это, лучшее достижение в нашей карьере.

Последняя игра всегда особенная, очень много эмоций. Момент, когда мы забили первый гол, изменил все. Я сказал им, что это нормально, но с этим нужно справиться. Алекс Зинченко вышел на замену и много дал нам во втором тайме. Мы забили гол и получили импульс, а наши болельщики сделали все остальное.

Это была лучшая атмосфера, в которой я жил с тех пор, как приехал сюда. Теперь мы можем вместе отпраздновать на улицах Манчестера с сигарами и пивом».

ВИДЕО. Вклад Зинченко огромный! Реакция Гвардиолы на невероятный камбэк