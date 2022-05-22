Ман Сити – Астон Вилла, Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию решающих поединков 38-го тура чемпионата Англии
22 мая в 18:00 в чемпионате Англии одновременно проходят поединки последнего 38-го тура.
Судьба чемпионского титула в АПЛ решается в заключительный игровой день. «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 1 очко (90 против 89).
Команде украинского защитника Александра Зинченко крайне необходима победа над «Астон Виллой», чтобы поднять заветный трофей над головой. «Ливерпулю» нужно обыграть «Волков» и рассчитывать на потерю очков «горожанами».
За 4-е место и путевку в Лигу чемпионов ведут заочную борьбу «Тоттенхэм» и «Арсенал». Из-за лучшей разницы мячей «шпорам» достаточно ничьей против «Норвича».
А вот «Ман Юнайтед» нужна победа над Кристал Пэлас, чтобы зафиксировать 6-е место и пропуск в групповой раунд Лиги Европы, на который также претендует «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко. С 7-го места «молотобойцы» стартуют в Q4 Лиги конференций.
Среди аутсайдеров «Бернли» и «Лидс» определят третьего неудачника сезона, который вылетит из АПЛ вместе с «Уотфордом» и «Норвичем».
АПЛ. 38-й тур, 22 мая
- 18:00. Манчестер Сити – Астон Вилла
- 18:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон
- 18:00. Арсенал – Эвертон
- 18:00. Бернли – Ньюкасл
- 18:00. Брайтон – Вест Хэм
- 18:00. Брентфорд – Лидс
- 18:00. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
- 18:00. Лестер – Саутгемптон
- 18:00. Норвич – Тоттенхэм
- 18:00. Челси – Уотфорд
Турнирная таблица после 37 туров
18:00. Манчестер Сити – Астон Вилла
18:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня
В основное время финального матча команды обменялись забитыми голами