Ман Сити – Астон Вилла, Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE

22 мая в 18:00 в чемпионате Англии одновременно проходят поединки последнего 38-го тура.

Судьба чемпионского титула в АПЛ решается в заключительный игровой день. «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 1 очко (90 против 89).

Команде украинского защитника Александра Зинченко крайне необходима победа над «Астон Виллой», чтобы поднять заветный трофей над головой. «Ливерпулю» нужно обыграть «Волков» и рассчитывать на потерю очков «горожанами».

За 4-е место и путевку в Лигу чемпионов ведут заочную борьбу «Тоттенхэм» и «Арсенал». Из-за лучшей разницы мячей «шпорам» достаточно ничьей против «Норвича».

А вот «Ман Юнайтед» нужна победа над Кристал Пэлас, чтобы зафиксировать 6-е место и пропуск в групповой раунд Лиги Европы, на который также претендует «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко. С 7-го места «молотобойцы» стартуют в Q4 Лиги конференций.

Среди аутсайдеров «Бернли» и «Лидс» определят третьего неудачника сезона, который вылетит из АПЛ вместе с «Уотфордом» и «Норвичем».

АПЛ. 38-й тур, 22 мая

18:00. Манчестер Сити – Астон Вилла

– Астон Вилла 18:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон

– Вулверхэмптон 18:00. Арсенал – Эвертон

18:00. Бернли – Ньюкасл

18:00. Брайтон – Вест Хэм

18:00. Брентфорд – Лидс

18:00. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед

18:00. Лестер – Саутгемптон

18:00. Норвич – Тоттенхэм

18:00. Челси – Уотфорд

Турнирная таблица после 37 туров

18:00. Манчестер Сити – Астон Вилла

18:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон