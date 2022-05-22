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22 мая 2022, 06:23 | Обновлено 22 мая 2022, 06:40
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0

Ман Сити – Астон Вилла, Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию решающих поединков 38-го тура чемпионата Англии

22 мая 2022, 06:23 | Обновлено 22 мая 2022, 06:40
91
0
Ман Сити – Астон Вилла, Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

22 мая в 18:00 в чемпионате Англии одновременно проходят поединки последнего 38-го тура.

Судьба чемпионского титула в АПЛ решается в заключительный игровой день. «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 1 очко (90 против 89).

Команде украинского защитника Александра Зинченко крайне необходима победа над «Астон Виллой», чтобы поднять заветный трофей над головой. «Ливерпулю» нужно обыграть «Волков» и рассчитывать на потерю очков «горожанами».

За 4-е место и путевку в Лигу чемпионов ведут заочную борьбу «Тоттенхэм» и «Арсенал». Из-за лучшей разницы мячей «шпорам» достаточно ничьей против «Норвича».

А вот «Ман Юнайтед» нужна победа над Кристал Пэлас, чтобы зафиксировать 6-е место и пропуск в групповой раунд Лиги Европы, на который также претендует «Вест Хэм» с Андреем Ярмоленко. С 7-го места «молотобойцы» стартуют в Q4 Лиги конференций.

Среди аутсайдеров «Бернли» и «Лидс» определят третьего неудачника сезона, который вылетит из АПЛ вместе с «Уотфордом» и «Норвичем».

АПЛ. 38-й тур, 22 мая

  • 18:00. Манчестер Сити – Астон Вилла
  • 18:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон
  • 18:00. Арсенал – Эвертон
  • 18:00. Бернли – Ньюкасл
  • 18:00. Брайтон – Вест Хэм
  • 18:00. Брентфорд – Лидс
  • 18:00. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
  • 18:00. Лестер – Саутгемптон
  • 18:00. Норвич – Тоттенхэм
  • 18:00. Челси – Уотфорд

Турнирная таблица после 37 туров

18:00. Манчестер Сити – Астон Вилла

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18:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон

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Источник Sport.ua
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