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  4. Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Англия
22 мая 2022, 19:55 | Обновлено 22 мая 2022, 20:23
4233
15

Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк

Судьба чемпионского титула в АПЛ решилась в заключительный игровой день

22 мая 2022, 19:55 | Обновлено 22 мая 2022, 20:23
4233
15
Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Манчестер Сити» с украинцем Александром Зинченко стал чемпионом Англии 2021/22, совершив большой камбэк в последнем туре!

22 мая в чемпионате Англии одновременно состоялись поединки последнего 38-го тура. Судьба чемпионского титула в АПЛ решилась в заключительный игровой день.

«Манчестер Сити» опережал «Ливерпуль» на 1 очко. Команде Пепа Гвардиолы была необходима победа над «Астон Виллой». Однако коуч гостей Стивен Джеррард практически сделал подарок своему родному «Ливерпулю» – его команда неожиданно забила лидеру в гостях два гола.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле после перерыва, заменив Фернандиньо. При счете 0:2 Пеп Гвардиола пошел ва-банк, и «Ман Сити» совершил большой камбэк в последней трети игры! Три мяча отправили в ворота клуба из Бирмингема Илкан Гюндоган (дубль) и Родри.

  • Это 8-й титул «Ман Сити» в чемпионатах Англии!

«Ливерпулю» (при условии потери очков «горожанами») нужно было обыгрывать «Волков», однако это оказалось сделать не так просто. Мохамед Салах и Энди Робертсон принесли победу красным в концовке, но эта победа не стала чемпионской (3:1).

За 4-е место и путевку в Лигу чемпионов вели заочную борьбу «Тоттенхэм» и «Арсенал». «Шпоры», опережая соперника, сняли все вопросы победой над «Норвичем» (5:0). «Арсенал» уничтожил «Эвертон» (5:1), но остался на 5-м месте. Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко остался в резерве. 

«Ман Юнайтед» нужна была победа над Кристал Пэлас, чтобы зафиксировать 6-е место и пропуск в групповой раунд Лиги Европы, но дьяволы проиграли (0:1). Этим не воспользовался «Вест Хэм», у которого Андрей Ярмоленко вышел на замену на 80-й минуте. Заняв 7-е место, «молотобойцы» сыграют в Q4 Лиги конференций.

Среди аутсайдеров «Лидс» сумел сохранить место в элитном дивизионе, а «Бернли» по итогам последнего тура вылетел из АПЛ вместе с «Уотфордом» и «Норвичем».

АПЛ. 38-й тур, 22 мая

18:00. Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2

Голы: Кэш, 37 (0:1). Коутиньо, 69 (0:2). Гюндоган, 76 (1:2). Родри, 78 (2:2). Гюндоган, 81 (3:2)

18:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон – 3:1

Голы: Педру Нету, 3 (0:1). Мане, 24 (1:1). Салах, 84 (2:1). Робертсон, 89 (3:1)

18:00. Арсенал – Эвертон – 5:1

Голы: Мартинелли, 27, пенальти (1:0). Нкетиа, 31 (2:0). ван де Бек, 45 (2:1). Седрик Суариш, 56 (3:1). Габриэл Магальяйнс, 59 (4:1). Эдегор, 82 (5:1).

18:00. Бернли – Ньюкасл – 1:2

Голы: Уилсон, 20, пенальти (0:1). Уилсон, 60 (0:2). Корне, 69 (1:2)

18:00. Брайтон – Вест Хэм – 3:1

Голы: Антонио, 40 (0:1). Велтман, 50 (1:1). Гросс, 80 (2:1). Уэлбек, 90 (3:1)

18:00. Брентфорд – Лидс – 1:2

Голы: Рафинья, 56, пенальти (0:1). Канос, 78 (1:1). Харрисон, 90 (1:2).

18:00. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:0

Голы: Заа, 37 (1:0)

18:00. Лестер – Саутгемптон – 4:1

Голы: Мэддисон, 50 (1:0). Варди, 74 (2:0). Уорд-Проуз, 79, пенальти (2:1). Перес, 81 (3:1). Перес, 90 (4:1)

18:00. Норвич – Тоттенхэм – 0:5

Голы: Кулушевски, 16 (0:1). Кейн, 32 (0:2). Кулушевски, 64 (0:3). Сон Хын Мин, 70 (0:4). Сон Хын Мин, 75 (0:5)

18:00. Челси – Уотфорд – 2:1

Голы: Хаверц, 11 (1:0). Гослинг, 87 (1:1). Баркли, 90 (2:1)

Итоговая турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Ёкарный Бабай
Пеп захотел выпендриться в очередной раз и выставил бредовую защиту без Зинченко, за что сразу поплатился, Канселу на позиции Зинченко прозевал своего игрока. Во втором тайме Пеп зашел с козырей и вернул свой талисман на поле, и победа не заставила себя ждать.АПЛ космос, не ясно было, кто чемпион до самой последней секунды розыгрыша. 3 гола за 5 минут, ну вообще развязка в стиле Голливуда.
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+9
Lion
Не знаю договорняк это или нет? Но в третьем голе что-то похоже.... как будто бы ждали этот гол...
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+2
pol-55
Пожертвував 2м таймом Тотема,що б подивитись як спасатись буде
МС,спочатку печалька ,а потім чудова розвязка,якби програли було б
несправедливо по відношенню до всього сезону.Р.S.Зина також сьогодні хорош.
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+2
rrkalina
Чистый спектакль. Поржал.Нуи бабла по ходу матча кто-то поднял
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+2
Hg
Договорняк,
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+1
Nordenus
А еще кто то говорит об уходе Зины из МС))
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+1
Сергей Ионов
Зінченко просто розвернув усю гру!! Ліверпулю бажаю титулу у ЛЧ!
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0
viktorious
Можно и упомянуть, что у Зинченко голевой пас - именно он шикарно выкатил мяч на Родри.
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0
дмитрий маринич
Матч чистый договорняк, чтобы ставки пригали во время матча
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0
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LFC
Очень жаль - так хотелось чтобы этот физрук лысый  остался ни с чем....
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-3
one l2
Поздравляю МС , глорики Ливера сильно не бомбите и так тепло на улице , не подогревайте воздух горящими пердаками ! 
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-4
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