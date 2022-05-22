Драма на финише АПЛ! Ман Сити с Зинченко стал чемпионом, совершив камбэк

Клуб «Манчестер Сити» с украинцем Александром Зинченко стал чемпионом Англии 2021/22, совершив большой камбэк в последнем туре!

22 мая в чемпионате Англии одновременно состоялись поединки последнего 38-го тура. Судьба чемпионского титула в АПЛ решилась в заключительный игровой день.

«Манчестер Сити» опережал «Ливерпуль» на 1 очко. Команде Пепа Гвардиолы была необходима победа над «Астон Виллой». Однако коуч гостей Стивен Джеррард практически сделал подарок своему родному «Ливерпулю» – его команда неожиданно забила лидеру в гостях два гола.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле после перерыва, заменив Фернандиньо. При счете 0:2 Пеп Гвардиола пошел ва-банк, и «Ман Сити» совершил большой камбэк в последней трети игры! Три мяча отправили в ворота клуба из Бирмингема Илкан Гюндоган (дубль) и Родри.

Это 8-й титул «Ман Сити» в чемпионатах Англии!

«Ливерпулю» (при условии потери очков «горожанами») нужно было обыгрывать «Волков», однако это оказалось сделать не так просто. Мохамед Салах и Энди Робертсон принесли победу красным в концовке, но эта победа не стала чемпионской (3:1).

За 4-е место и путевку в Лигу чемпионов вели заочную борьбу «Тоттенхэм» и «Арсенал». «Шпоры», опережая соперника, сняли все вопросы победой над «Норвичем» (5:0). «Арсенал» уничтожил «Эвертон» (5:1), но остался на 5-м месте. Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко остался в резерве.

«Ман Юнайтед» нужна была победа над Кристал Пэлас, чтобы зафиксировать 6-е место и пропуск в групповой раунд Лиги Европы, но дьяволы проиграли (0:1). Этим не воспользовался «Вест Хэм», у которого Андрей Ярмоленко вышел на замену на 80-й минуте. Заняв 7-е место, «молотобойцы» сыграют в Q4 Лиги конференций.

Среди аутсайдеров «Лидс» сумел сохранить место в элитном дивизионе, а «Бернли» по итогам последнего тура вылетел из АПЛ вместе с «Уотфордом» и «Норвичем».

АПЛ. 38-й тур, 22 мая

18:00. Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2

Голы: Кэш, 37 (0:1). Коутиньо, 69 (0:2). Гюндоган, 76 (1:2). Родри, 78 (2:2). Гюндоган, 81 (3:2)

18:00. Ливерпуль – Вулверхэмптон – 3:1

Голы: Педру Нету, 3 (0:1). Мане, 24 (1:1). Салах, 84 (2:1). Робертсон, 89 (3:1)

18:00. Арсенал – Эвертон – 5:1

Голы: Мартинелли, 27, пенальти (1:0). Нкетиа, 31 (2:0). ван де Бек, 45 (2:1). Седрик Суариш, 56 (3:1). Габриэл Магальяйнс, 59 (4:1). Эдегор, 82 (5:1).

18:00. Бернли – Ньюкасл – 1:2

Голы: Уилсон, 20, пенальти (0:1). Уилсон, 60 (0:2). Корне, 69 (1:2)

18:00. Брайтон – Вест Хэм – 3:1

Голы: Антонио, 40 (0:1). Велтман, 50 (1:1). Гросс, 80 (2:1). Уэлбек, 90 (3:1)

18:00. Брентфорд – Лидс – 1:2

Голы: Рафинья, 56, пенальти (0:1). Канос, 78 (1:1). Харрисон, 90 (1:2).

18:00. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:0

Голы: Заа, 37 (1:0)

18:00. Лестер – Саутгемптон – 4:1

Голы: Мэддисон, 50 (1:0). Варди, 74 (2:0). Уорд-Проуз, 79, пенальти (2:1). Перес, 81 (3:1). Перес, 90 (4:1)

18:00. Норвич – Тоттенхэм – 0:5

Голы: Кулушевски, 16 (0:1). Кейн, 32 (0:2). Кулушевски, 64 (0:3). Сон Хын Мин, 70 (0:4). Сон Хын Мин, 75 (0:5)

18:00. Челси – Уотфорд – 2:1

Голы: Хаверц, 11 (1:0). Гослинг, 87 (1:1). Баркли, 90 (2:1)

Итоговая турнирная таблица