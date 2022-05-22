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  4. Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2. Дикий камбэк. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ман Сити
22.05.2022, FT 3 : 2
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 мая 2022, 22:03 | Обновлено 22 мая 2022, 23:35
3100
0

Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2. Дикий камбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 38-го тура чемпионата Англии

22 мая 2022, 22:03 | Обновлено 22 мая 2022, 23:35
3100
0
Манчестер Сити – Астон Вилла – 3:2. Дикий камбэк. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В матче 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» совершил большой камбэк против «Астон Виллы» и стал чемпионом Англии.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Астон Вилла).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтти Кэш (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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