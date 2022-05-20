Трансфер Соломона из Шахтера в Фулхэм на грани срыва
Ранее клубы устно согласовали все детали сделки
Переход вингера «Шахтера» и сборной Израиля Манора Соломона в «Фулхэм», о котором в средине апреля сообщалось практически как о свершившемся факте, находится на грани срыва.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, ранее «Шахтер» и «Фулхэм» устно договорились о сделке, однако сейчас между клубами возникли «серьезные проблемы».
Последним фактом готовы воспользоваться другие заинтересованные в подписании Соломона клубы, которые источник не называет.
Manor Solomon-Fulham deal is on the verge of collapse, despite being verbally agreed for one month and confirmed as ‘imminent’ by the player. ⚠️🇮🇱 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2022
There are serious issues - and other clubs are now entering the race to sign Solomon, huge opportunity on the market. pic.twitter.com/BxKx3dQ1uz
Примечательно, что сам Соломон ранее заявлял, что с высокой долей вероятности окажется в АПЛ в следующем сезоне.
Сообщалось, что «Шахтер» получит за Соломона весьма скромные 7 миллионов фунтов, а также сохранит за собой 15% экономических прав на игрока.
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