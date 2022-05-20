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  4. Трансфер Соломона из Шахтера в Фулхэм на грани срыва
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 23:04 |
537
0

Трансфер Соломона из Шахтера в Фулхэм на грани срыва

Ранее клубы устно согласовали все детали сделки

20 мая 2022, 23:04 |
537
0
Трансфер Соломона из Шахтера в Фулхэм на грани срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Переход вингера «Шахтера» и сборной Израиля Манора Соломона в «Фулхэм», о котором в средине апреля сообщалось практически как о свершившемся факте, находится на грани срыва.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, ранее «Шахтер» и «Фулхэм» устно договорились о сделке, однако сейчас между клубами возникли «серьезные проблемы».

Последним фактом готовы воспользоваться другие заинтересованные в подписании Соломона клубы, которые источник не называет.

Примечательно, что сам Соломон ранее заявлял, что с высокой долей вероятности окажется в АПЛ в следующем сезоне.

Сообщалось, что «Шахтер» получит за Соломона весьма скромные 7 миллионов фунтов, а также сохранит за собой 15% экономических прав на игрока.

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Источник Sport.ua
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