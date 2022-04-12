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Вингер Шахтера Соломон продолжит карьеру в Англии

Манор Соломон перейдет в «Фулхэм»

  • 12.04.2022 18:01
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Вингер Шахтера Соломон продолжит карьеру в Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Вингер «Шахтера» Манор Соломон летом станет игроков «Фулхэма». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Другие подробности соглашения не сообщаются. В «Фулхэме» Соломон заменит Фабио Карвальо, который перейдет в «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне на счету Соломона 4 гола и 2 ассиста в 26 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего игрока оценивается в 18 миллионов евро.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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