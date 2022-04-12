Вингер Шахтера Соломон продолжит карьеру в Англии

Вингер «Шахтера» Манор Соломон летом станет игроков «Фулхэма». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Другие подробности соглашения не сообщаются. В «Фулхэме» Соломон заменит Фабио Карвальо, который перейдет в «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне на счету Соломона 4 гола и 2 ассиста в 26 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего игрока оценивается в 18 миллионов евро.