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Британские СМИ назвали сумму трансфера Соломона из Шахтера в Фулхэм

Она выглядит крайне скромно…

  • 13.04.2022 12:28
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Британские СМИ назвали сумму трансфера Соломона из Шахтера в Фулхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

22-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон готовится перебраться в английский «Фулхэм», который находится на финальной стадии переговорного процесса с «горняками».

Британская пресса сообщает, что сделка обойдется «дачникам» в 7 миллионов фунтов.

Примечательно, что оценочная стоимость Соломона на Transfermarkt составляет 16,2 миллионов фунтов. В «Шахтер» израильтянин переходил в январе 2019 года за 5,4 миллионов фунтов.

Контракт Соломона с «горняками» рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Источник — Daily Mail

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