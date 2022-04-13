Британские СМИ назвали сумму трансфера Соломона из Шахтера в Фулхэм

22-летний израильский вингер «Шахтера» Манор Соломон готовится перебраться в английский «Фулхэм», который находится на финальной стадии переговорного процесса с «горняками».

Британская пресса сообщает, что сделка обойдется «дачникам» в 7 миллионов фунтов.

Примечательно, что оценочная стоимость Соломона на Transfermarkt составляет 16,2 миллионов фунтов. В «Шахтер» израильтянин переходил в январе 2019 года за 5,4 миллионов фунтов.

Контракт Соломона с «горняками» рассчитан до 31 декабря 2023 года.