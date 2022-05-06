Манор СОЛОМОН: «Переход в Фулхэм? Шансы, что я окажусь в АПЛ очень высоки»

Вингер «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал трансферные слухи, которые сватают его в английский «Фулхэм».

- Я не могу сказать, что все решено и что я уже ушел из «Шахтера» и подписал контракт в Англии. Этого еще нет, но шансы, что я окажусь в Англии очень высоки. Это была моя детская мечта. Это лучшая лига в мире. Скоро буду там.

- Вы ожидали чего-то большего, чем «Фулхэм»?

- В прошлом году упоминались очень серьезные команды, в которые я мог бы перейти. Мы вели переговоры с несколькими клубами, но в итоге ничего не получилось. В других лигах по-прежнему есть варианты с топ-клубами, но моей целью всегда была английская Премьер-лига. Весь футбол сходится туда. Поиграв в Европе несколько лет, понимаешь, что все хотят туда попасть. Даже игроки, которые играют в высших лигах Германии, Испании, Италии, со временем хотят попасть в английскую Премьер-лигу, пусть и не в самые крупные команды. Это главная сцена в футболе.

22-летний Манор Соломон с января 2019 года выступает в «Шахтере». Его покупка обошлась «горнякам» в 6 миллионов евро. Ныне контракт хавбека оценивается в 18 миллионов евро.