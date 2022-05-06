Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манор СОЛОМОН: «Переход в Фулхэм? Шансы, что я окажусь в АПЛ очень высоки»
Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 15:45 | Обновлено 06 мая 2022, 15:51
42
0

Манор СОЛОМОН: «Переход в Фулхэм? Шансы, что я окажусь в АПЛ очень высоки»

Израильтянин видит себя исключительно на Туманном Альбионе

06 мая 2022, 15:45 | Обновлено 06 мая 2022, 15:51
42
0
Манор СОЛОМОН: «Переход в Фулхэм? Шансы, что я окажусь в АПЛ очень высоки»
ФК Шахтер. Манор Соломон

Вингер «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал трансферные слухи, которые сватают его в английский «Фулхэм».

- Я не могу сказать, что все решено и что я уже ушел из «Шахтера» и подписал контракт в Англии. Этого еще нет, но шансы, что я окажусь в Англии очень высоки. Это была моя детская мечта. Это лучшая лига в мире. Скоро буду там.

- Вы ожидали чего-то большего, чем «Фулхэм»?
- В прошлом году упоминались очень серьезные команды, в которые я мог бы перейти. Мы вели переговоры с несколькими клубами, но в итоге ничего не получилось. В других лигах по-прежнему есть варианты с топ-клубами, но моей целью всегда была английская Премьер-лига. Весь футбол сходится туда. Поиграв в Европе несколько лет, понимаешь, что все хотят туда попасть. Даже игроки, которые играют в высших лигах Германии, Испании, Италии, со временем хотят попасть в английскую Премьер-лигу, пусть и не в самые крупные команды. Это главная сцена в футболе.

22-летний Манор Соломон с января 2019 года выступает в «Шахтере». Его покупка обошлась «горнякам» в 6 миллионов евро. Ныне контракт хавбека оценивается в 18 миллионов евро.

По теме:
Ювентус намерен арендовать голкипера Челси
Андрей БЕДНЯКОВ: «Надо хорошенько дать по заднице предателям Украины»
Боль и радость Роберто Де Дзерби
Манор Соломон Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ Фулхэм
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport5
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Футбол | 05 мая 2022, 20:46 25
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину

Арестованный политик планирует передать своему другу часть имущества

Российский генерал наградил сына за «освобождение» Черниговской области
Война | 05 мая 2022, 18:43 3
Российский генерал наградил сына за «освобождение» Черниговской области
Российский генерал наградил сына за «освобождение» Черниговской области

Главной задачей было вовремя убежать

Эксперт: «Гвардиола притворяется гением, но уже 11 лет не выигрывал ЛЧ»
Футбол | 06.05.2022, 10:38
Эксперт: «Гвардиола притворяется гением, но уже 11 лет не выигрывал ЛЧ»
Эксперт: «Гвардиола притворяется гением, но уже 11 лет не выигрывал ЛЧ»
Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ
Футбол | 06.05.2022, 06:00
Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ
Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Футбол | 05.05.2022, 17:33
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, во сколько обходится путину и рф война против Украины
Стало известно, во сколько обходится путину и рф война против Украины
05.05.2022, 21:06
Война
Родриго и Бензема сотворили чудо! Реал обыграл Ман Сити и вышел в финал ЛЧ
Родриго и Бензема сотворили чудо! Реал обыграл Ман Сити и вышел в финал ЛЧ
05.05.2022, 00:36 49
Футбол
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
05.05.2022, 10:44 13
Киберспорт
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
04.05.2022, 18:00 3
Биатлон
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
04.05.2022, 22:40
Футбол
Генштаб: «ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге»
Генштаб: «ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге»
05.05.2022, 08:53
Война
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
05.05.2022, 10:31
Футбол
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
Бывший тренер сборной Украины: «Российские спортсмены ни в чем не виноваты»
04.05.2022, 12:27 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем