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Штутгарт
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Германия
15 мая 2022, 01:23 | Обновлено 15 мая 2022, 01:47
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0

ВИДЕО. Как Штутгарт с голом на 90+2 минуте избежал переходных матчей

В дополнительном плей-офф с командой Второй Бундеслиги сыграет «Герта»

15 мая 2022, 01:23 | Обновлено 15 мая 2022, 01:47
25
0
ВИДЕО. Как Штутгарт с голом на 90+2 минуте избежал переходных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем 34-м туре чемпионата Германии «Штутгарт», забив гол на 90+2 минуте, сумел избежать дополнительных матчей.

Таким образом, «Штутгарт» переиграл «Кельн» и занял спасительное 15-е место. А вот в дополнительном плей-офф с командой Второй Бундеслиги сыграет «Герта».

Бундеслига. 34-й тур

Штутгарт – Кельн – 2:1

Голы: Калайджич, 12, Ватару Эндо, 90+2 – Модест, 60.

Итоговая таблица Бундеслиги

Видео гола: Ватару Эндо, 90+2 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ватару Эндо (Штутгарт).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Модест (Кельн).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Саша Калайджич (Штутгарт).
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Источник Sport.ua
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