ВИДЕО. Как Штутгарт с голом на 90+2 минуте избежал переходных матчей
В дополнительном плей-офф с командой Второй Бундеслиги сыграет «Герта»
В последнем 34-м туре чемпионата Германии «Штутгарт», забив гол на 90+2 минуте, сумел избежать дополнительных матчей.
Таким образом, «Штутгарт» переиграл «Кельн» и занял спасительное 15-е место. А вот в дополнительном плей-офф с командой Второй Бундеслиги сыграет «Герта».
Бундеслига. 34-й тур
Штутгарт – Кельн – 2:1
Голы: Калайджич, 12, Ватару Эндо, 90+2 – Модест, 60.
Итоговая таблица Бундеслиги
Видео гола: Ватару Эндо, 90+2 мин.
📽️ THE MOMENT @VfB_INT SECURED THEIR LEAGUE STATUS IN THE 90+2ND MINUTE! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/XQJpDf7dFM— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 14, 2022
События матча
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