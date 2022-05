ВИДЕО. Как Штутгарт с голом на 90+2 минуте избежал переходных матчей

В последнем 34-м туре чемпионата Германии «Штутгарт», забив гол на 90+2 минуте, сумел избежать дополнительных матчей.

Таким образом, «Штутгарт» переиграл «Кельн» и занял спасительное 15-е место. А вот в дополнительном плей-офф с командой Второй Бундеслиги сыграет «Герта».

Бундеслига. 34-й тур

Штутгарт – Кельн – 2:1

Голы: Калайджич, 12, Ватару Эндо, 90+2 – Модест, 60.

Итоговая таблица Бундеслиги

Видео гола: Ватару Эндо, 90+2 мин.

📽️ THE MOMENT @VfB_INT SECURED THEIR LEAGUE STATUS IN THE 90+2ND MINUTE! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/XQJpDf7dFM