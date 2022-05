ВИДЕО. Ювентус представил новую домашнюю форму

«Ювентус» вместе со своим техническим спонсором «Adidas» презентовал домашний комплект формы на следующий сезон. В презентации принял участие форвард «Ювентуса» Альваро Мората:

When you wear the badge, you can feel the heartbeat of the stadium 🤍🖤

⁰

On the pitch, in the stands — we are part of something greater 💪

⁰

Breaking the rules to create another legacy, introducing the new Juventus 22/23 home kit by @adidasfootball 👕⚪️⚫️