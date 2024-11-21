Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление полузащиты. Звезда Аталанты привлекает Гвардиолу
Англия
21 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 21 ноября 2024, 16:00
287
0

Усиление полузащиты. Звезда Аталанты привлекает Гвардиолу

Эдерсон может перейти к чемпионам Англии

21 ноября 2024, 15:59 | Обновлено 21 ноября 2024, 16:00
287
0
Усиление полузащиты. Звезда Аталанты привлекает Гвардиолу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон заинтересовал Гвардиолу, который видит в нем усиление центра поля «Манчестер Сити», сообщает CalcioMercato.

25-летний футболист может обойтись «горожанам» в 60 миллионов евро. Игрок привлекает внимание «ПСЖ» и «Ювентуса», но клуб из Манчестера является наиболее конкретным в вопросе потенциального трансфера.

В текущем сезоне Эдерсон провел 17 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Манчестер Сити» может предложить сумасшедший контракт своему лидеру.

По теме:
Известны детали разговора. Моуриньо звонил Роналду по поводу его трансфера
Конкурент Мудрика назвал главную причину своего успеха
Арсенал – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эдерсон дос Сантос Аталанта Ювентус Манчестер Сити ПСЖ трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Лиги 1 чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу чемпионат Франции по футболу Серия A Английская Премьер-лига Лига 1 (Франция)
Данііл Киріяка Источник: Calciomercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций
Футбол | 20 ноября 2024, 17:21 7
ФОТО. Албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций
ФОТО. Албанские фанаты оскорбляли сборную Украины перед матчем Лиги наций

Рустам Худжамов рассказал о насмешках и неприличных жестах

Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Футбол | 21 ноября 2024, 03:14 0
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти
Суперзвезда Реала перейдет в топ-клуб АПЛ. У него конфликт с Анчелотти

Федерико Вальверде, вероятно, покинет мадридский клуб

Реал определился с судьбой вундеркинда, которого сватали в Рому
Футбол | 21.11.2024, 08:53
Реал определился с судьбой вундеркинда, которого сватали в Рому
Реал определился с судьбой вундеркинда, которого сватали в Рому
«Идеальный трансфер». Итальянский журналист хочет увидеть Довбика в Милане
Футбол | 21.11.2024, 15:51
«Идеальный трансфер». Итальянский журналист хочет увидеть Довбика в Милане
«Идеальный трансфер». Итальянский журналист хочет увидеть Довбика в Милане
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Футбол | 21.11.2024, 11:56
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
20.11.2024, 06:23 16
Футбол
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
20.11.2024, 08:06 8
Теннис
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
Зинченко покинет АПЛ и перейдет в один из сильнейших клубов мира
21.11.2024, 08:19 9
Футбол
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
20.11.2024, 08:51
Бокс
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
21.11.2024, 08:48 6
Футбол
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
Маркевич сообщил, что будет с Тимощуком после его победы в суде против УАФ
20.11.2024, 07:47 6
Футбол
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 284
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем