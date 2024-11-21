Усиление полузащиты. Звезда Аталанты привлекает Гвардиолу

Бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон заинтересовал Гвардиолу, который видит в нем усиление центра поля «Манчестер Сити», сообщает CalcioMercato.

25-летний футболист может обойтись «горожанам» в 60 миллионов евро. Игрок привлекает внимание «ПСЖ» и «Ювентуса», но клуб из Манчестера является наиболее конкретным в вопросе потенциального трансфера.

В текущем сезоне Эдерсон провел 17 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

«Манчестер Сити» может предложить сумасшедший контракт своему лидеру.