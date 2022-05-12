Дубль Перишича. Интер выиграл кубок Италии, одолев Ювентус в овертайме

В финале Кубка Италии «Интер» обыграл «Ювентус» в овертайме (4:2).

У туринцев голы забили Алекс Сандро и Душан Влахович, а у «Интера» в основное время отличились Николо Барелла и Хакан Чалханоглу.

Героем матча стал Иван Перишич, который принес победу миланской команде, забив два гола в первом экстратайме за 4 минуты.

Для «Интера» это восьмая победа в Кубке Италии за историю.

Кубок Италии

Финал, 11 мая

Ювентус – Интер – 2:4 (д.в.)

Голы: Алекс Сандро, 50, Влахович, 52 – Барелла, 7, Чалханоглу, 80 (пен), Перишич, 98, 102.