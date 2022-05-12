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Кубок Италии
Ювентус
11.05.2022, FT 2 : 4
Интер Милан
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Италия
12 мая 2022, 00:39 | Обновлено 12 мая 2022, 00:48
197
0

Дубль Перишича. Интер выиграл кубок Италии, одолев Ювентус в овертайме

Для «Интера» это восьмая победа в Кубке Италии за историю

12 мая 2022, 00:39 | Обновлено 12 мая 2022, 00:48
197
0
Дубль Перишича. Интер выиграл кубок Италии, одолев Ювентус в овертайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В финале Кубка Италии «Интер» обыграл «Ювентус» в овертайме (4:2). 

У туринцев голы забили Алекс Сандро и Душан Влахович, а у «Интера» в основное время отличились Николо Барелла и Хакан Чалханоглу.

Героем матча стал Иван Перишич, который принес победу миланской команде, забив два гола в первом экстратайме за 4 минуты.

Для «Интера» это восьмая победа в Кубке Италии за историю.

Кубок Италии

Финал, 11 мая

Ювентус – Интер – 2:4 (д.в.)

Голы: Алекс Сандро, 50, Влахович, 52 – Барелла, 7, Чалханоглу, 80 (пен), Перишич, 98, 102.

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Источник Sport.ua
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