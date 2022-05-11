В среду, 11 мая, в 22:00 в Риме на «Стадио Олимпико» состоится финал Кубка Италии, в котором сойдутся действующий обладатель трофея, «Ювентус», и чемпион страны «Интер».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Футбол 2.

Ювентус – Интер. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд