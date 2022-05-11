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Кубок Италии
Ювентус
перерыв 0 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 мая 2022, 22:00 | Обновлено 11 мая 2022, 22:09
1793
0

Ювентус – Интер. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 мая в 22:00 видеотрансляцию финального поединка Кубка Италии

11 мая 2022, 22:00 | Обновлено 11 мая 2022, 22:09
1793
0
Ювентус – Интер. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 мая, в 22:00 в Риме на «Стадио Олимпико» состоится финал Кубка Италии, в котором сойдутся действующий обладатель трофея, «Ювентус», и чемпион страны «Интер».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Футбол 2.

Ювентус – Интер. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Стартовые составы команд

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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