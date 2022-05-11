Ювентус – Интер. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 мая в 22:00 видеотрансляцию финального поединка Кубка Италии
В среду, 11 мая, в 22:00 в Риме на «Стадио Олимпико» состоится финал Кубка Италии, в котором сойдутся действующий обладатель трофея, «Ювентус», и чемпион страны «Интер».
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Футбол 2.
Ювентус – Интер. Финал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
💺 | SUBS— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) May 11, 2022
21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 88 Caicedo, 95 Bastoni https://t.co/M46AC41K9h
#JuveInter Subs 💺: Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Morata, Pellegrini, Kean, Bonucci, Rugani, Locatelli, Aké, Nicolussi Caviglia, Miretti#ForzaJuve— JuventusFC (@juventusfcen) May 11, 2022
События матча
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