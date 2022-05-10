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10 мая 2022, 17:35 |
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0

Ювентус - Интер. Прогноз и анонс на финал Кубка Италии

Принципиальные соперники разыграют титул в Риме

10 мая 2022, 17:35 |
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Ювентус - Интер. Прогноз и анонс на финал Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 11 мая в Риме на «Стадио Олимпико» состоится финал Кубка Италии, в котором сойдутся действующий обладатель трофея, «Ювентус», и чемпион страны «Интер».

«Ювентус»

Для «Ювентуса» этот финал – последний шанс спасти неудачный сезон и не завершить его с пустыми руками. Возвращение на тренерский пост Массимильяно Аллегри ожидаемых результатов не принесло: в Лиге чемпионов туринцы вылетели уже в 1/8 финала от «Вильярреала», а в Серии А ужасный стартовый отрезок сезона стал тяжелым ударом по шансам «Старой синьоры», от которого они уже не смогли отойти.

После Нового года «Ювентус» таки набрал неплохой ход в Серии А, и, казалось, таки сумеет вернуться в гонку за Скудетто. Однако эту контратаку команды Аллегри прервал именно «Интер», который 3 апреля нанес «Ювентусу» минимальное поражение 1:0 в Турине. Поражение то можно назвать не совсем справедливым и закономерным с точки зрения содержания игры, но, так или иначе, после него все мечты о Скудетто окончательно испарились. К финалу Кубка Италии «Ювентус» подходит с уже гарантированным местом в топ-4 – в Серии А турнирной мотивации уже нет.

Кубок Италии будет не первым трофеем, который в нынешнем сезоне разыграют между собой «Интер» и «Ювентус». В январе миланцы в поединке за Суперкубок за последней минуте компенсированного времени вырвали победу 2:1 благодаря голу Алексиса Санчеса. В Турине явно нацелены на реванш за поражения в двух последних очных встречах.

«Интер»

В то время, как у «Ювентуса» турнирной мотивации в Серии А уже не осталось, «Интер» продолжает отчаянную погоню за «Миланом» в Серии А. Команда Симоне Индзаги отстает всего на 2 очка, но при этом уступает по личным встречам. Поэтому «нерадзурри» надо надеяться на то, что в двух последних турах «Милан» либо потерпит одно поражение, либо дважды сыграет вничью.

Судьба в чемпионате не в руках самого «Интера», и завоевание Кубка Италии может стать утешительным призом в случае, если погоня за «Милан» завершится неудачей. Путь к финалу Кубка Италии для «Интера» был намного сложнее: в 1/8 финала команда Индзаги-младшего была на волоске от вылета в матче с «Эмполи», а затем обыграла таких грозных соперников как «Рома» и «Милан».

История встреч

Предстоящий поединок будет уже 34-м в истории между «Ювентусом» и «Интером» в рамках Кубка Италии. Преимущество на стороне «Ювентуса»: 16 побед против 10. Еще 7 матчей завершились вничью.

Прогноз на противостояние

В нынешних реалиях «Интер» является более классной и слаженной командой, чем «Ювентус», и по праву считается фаворитом финала у букмекеров. Не факт, что команда Симоне Индзаги одержит победу в основное время, но ставка на то, что именно «Интер» поднимет Кубок Италии над головой (коэффициент 1,61) выглядит привлекательно.

11 мая, среда

«Ювентус» – «Интер»
Рим. «Стадио Олимпико». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – Футбол 1
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Источник Sport.ua
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