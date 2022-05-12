Кубок Италии
11.05.2022, FT 2 : 4
Италия12 мая 2022, 03:21 |
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Ювентус – Интер – 2:4. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Италии
12 мая 2022, 03:21 |
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В финальном поединке Кубка Италии по футболу миланский «Интер» в дополнительное время выиграл у туринского «Ювентуса» со счетом 4:2.
События матча
102’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
99’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Перишич (Интер Милан).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Сандро (Ювентус).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
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