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Кубок Италии
Ювентус
11.05.2022, FT 2 : 4
Интер Милан
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Италия
12 мая 2022, 03:21 |
19
0

Ювентус – Интер – 2:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Италии

12 мая 2022, 03:21 |
19
0
Ювентус – Интер – 2:4. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном поединке Кубка Италии по футболу миланский «Интер» в дополнительное время выиграл у туринского «Ювентуса» со счетом 4:2.

События матча

102’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
99’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Перишич (Интер Милан).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Сандро (Ювентус).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
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видео голов и обзор Ювентус - Интер Ювентус Интер Милан Кубок Италии по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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