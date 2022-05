Виталий Миколенко забил гол-шедевр за Эвертон в ворота Лестера!

8 мая в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Лестер» и «Эвертон».

Уже в дебюте игры украинский защитник Виталий Миколенко забил гол-шедевр за гостей!

Украинец поймал мяч на лету и отправил футбольный снаряд точно в сетку.

Счет открыт – 1:0 в пользу «Ирисок» на 6-й минуте матча.

It's an absolute thunderbolt of a volley from Vitalii as the ball falls to him on the edge of the area. Superb strike! 🚀



What a start. UTFT! ✊



🦊 0-1 🔵 #LEIEVE